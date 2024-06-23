Десятки тысяч жителей Израиля призвали к досрочным выборам

В нескольких городах Израиля вечером в субботу, 22 июня, прошли очередные демонстрации с критикой правительства и требованиями освободить заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС. По словам организаторов митинга в Тель-Авиве, в нем приняли участие около 150 тысяч человек, что делает демонстрацию крупнейшей из подобных со дня нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, пишет израильский новостной сайт Ynet.

Воззвания протестующих не отличались от призывов на подобных акциях, продолжающихся в Израиле уже несколько месяцев. Демонстранты вновь раскритиковали правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и потребовали достичь соглашения о возвращении похищенных ХАМАС израильтян - „живыми, а не в мешках для трупов“.

Согласно официальным данным, террористическая организация продолжает удерживать в секторе Газа около 120 израильтян. Однако газета Wall Street Journal сообщала в июне, что в реальности в живых может оставаться лишь около 50 из них. Как заявил представитель ХАМАС в середине июня, „никто не имеет представления“ о том, сколько похищенных боевиками израильтян до сих пор живы.

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Протестующие также потребовали провести досрочные выборы в Израиле, обвинив Нетаньяху в потакании представителям ультраправых партий, входящих в его правящую коалицию. Выступавший на митинге в Тель-Авиве бывший глава внутренней разведки Юваль Дискин назвал Нетаньяху „худшим главой правительства“ в истории страны.

На акции среди прочего звучали выкрики „террорист“ в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, представляющего ультраправую партию „Оцма йехудит“ („Еврейская сила“) в правительстве Нетаньяху. Демонстранты обвинили его в срыве обсуждения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников ХАМАС, которое в конце мая предложил президент США Джо Байден. При этом „план Байдена“ ранее отвергли и представители ХАМАС.