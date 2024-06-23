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23.06.2024, 07:32

ФОТО и ВИДЕО | В Нарве подняли флаг - началось празднование Дня победы

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Россияне вновь запустили разведывательный аэростат
Поднятие флага в Нарве
Поднятие флага в Нарве
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В этом году торжественные мероприятия Дня победы проходят в Нарве. Уже в 7 утра в обновленном после реконструкции дворе Нарвского музея состоялось поднятие флага.

На мероприятии присутствовали премьер-министр Кая Каллас, министр обороны Ханно Певкур, а также бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт.

После поднятия флага выступил мэр Нарвы Яан Тоотс.

„Для меня День победы - это память о свободе, которую мы должны хранить, уважать тех, кто за нее погиб. Важно также помнить, что свобода просто так не дается, при необходимости надо за нее сражаться“, - сказал он.

День Победы – государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (теперь это латвийский город Цесис). В 1919 году Эстония одержала там победу над ополчением балтийских немцев – Ландесвером. Это день, когда вспоминают всех, кто сражался за независимость Эстонии.

Парад в честь Дня победы однажды уже проводился в Нарве – в 1996 году.

Парад в честь Дня победы в Освободительной войне 23 июня начнется в 11:00 на Петровской площади. В параде примет участие тысяча защитников государства как из Эстонии, так и из-за рубежа.

Российский аэростат

Во время церемонии поднятия флага российские власти на другом берегу Нарвы вновь запустили разведывательный аэростат.

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