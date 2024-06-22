Соцдемы все еще ищут старейшину для Ласнамяэ: предложение сделали главе PR-агентства

Для того чтобы найти кого-то на должность, соцдемы даже сделали предложения людям, не входящим в партию. Глава команды отношений с общественностью и партнер PR-агентства Miltton Сандра Камилова подтвердила Eesti Ekspress, что была одним из кандидатов.

„Я действительно получила предложение от Социал-демократической партии на место районной старейшины Ласнамяэ, что, конечно же, положительное признание“, - прокомментировала она

Тем не менее, Камилова отказалась от предложения. „Я уверена, что под предводительством Социал-демократической партии Ласнамяэ вскоре найдет достойного кандидата“.