22.06.2024, 21:10
Соцдемы все еще ищут старейшину для Ласнамяэ: предложение сделали главе PR-агентства(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Социал-демократическая партия все еще не может найти кандидата на пост старейшины Ласнамяэ.
Для того чтобы найти кого-то на должность, соцдемы даже сделали предложения людям, не входящим в партию. Глава команды отношений с общественностью и партнер PR-агентства Miltton Сандра Камилова подтвердила Eesti Ekspress, что была одним из кандидатов.
„Я действительно получила предложение от Социал-демократической партии на место районной старейшины Ласнамяэ, что, конечно же, положительное признание“, - прокомментировала она
Тем не менее, Камилова отказалась от предложения. „Я уверена, что под предводительством Социал-демократической партии Ласнамяэ вскоре найдет достойного кандидата“.