Футбол
22.06.2024, 19:12

ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Бельгия уверенно обыграла Румынию

 
ФОТО: Alberto PIZZOLI / AFP | Scanpix

Сборная Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2024 обыграла команду Румынии (2:0).

Бельгия вышла вперед уже на второй минуте. Лукаку отдал пас на Тилеманса, который пробил из-за пределов штрафной в нижний угол.

Хотя Бельгия создавала опасные моменты, да и Румыния тоже имела свои возможности для взятия ворот, больше голов в первом тайме забито не было. После перерыва обе команды взвинтили темп и снова создавали моменты, но забить долго не могли.

На 63-й минуте Кевин Де Брёйне отдал красивую передачу на Ромелу Лукаку, который классно разобрался в ситуации, отправив мяч в ворота, но его гол был отменён из-за офсайда. Однако через 15 минут второй мяч все-таки залетел в ворота румын. Вратарь бельгийцев Кастельс выбил мяч от своих ворот и точно на Кевина Де Брёйне, который оторвался от защитника и первым же касанием отправил мяч в ворота.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу смотрите тут!

Турнирная таблица:

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