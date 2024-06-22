ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Бельгия уверенно обыграла Румынию
Сборная Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2024 обыграла команду Румынии (2:0).
Бельгия вышла вперед уже на второй минуте. Лукаку отдал пас на Тилеманса, который пробил из-за пределов штрафной в нижний угол.
Хотя Бельгия создавала опасные моменты, да и Румыния тоже имела свои возможности для взятия ворот, больше голов в первом тайме забито не было. После перерыва обе команды взвинтили темп и снова создавали моменты, но забить долго не могли.
На 63-й минуте Кевин Де Брёйне отдал красивую передачу на Ромелу Лукаку, который классно разобрался в ситуации, отправив мяч в ворота, но его гол был отменён из-за офсайда. Однако через 15 минут второй мяч все-таки залетел в ворота румын. Вратарь бельгийцев Кастельс выбил мяч от своих ворот и точно на Кевина Де Брёйне, который оторвался от защитника и первым же касанием отправил мяч в ворота.
Турнирная таблица:
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