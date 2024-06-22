ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Португалия разгромила Турцию и гарантировала себе место в плей-офф

Португалия завладела инициативой с первых минут и уже через полчаса результат был сделан.

На 21-й минуте Бернарду Силва получит мяч в штрафной и нанес точный удар в угол ворот.

Спустя 7 минут в ворота турецкой сборной залетел второй мяч. Акайдын перехватил пас Канселу и отдал пас своему вратарю, но в противоход, и мяч оказался в воротах.

На 56-й минуте Криштиану не пожадничал и покатил мяч на Бруну, который отправил мяч в пустые ворота.

Португальская сборная разгромила команду Турции (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

После 2 побед в первых двух турах Португалия уже гарантировала себе 1-е место в группе F. Португалия вышла в плей-офф чемпионатов Европы в 8-й раз подряд.

Турнирная таблица:

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