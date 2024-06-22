ФОТО | Ситуация в Нарве после закрытия границы: люди активно заходят в Эстонию, желающих попасть в РФ отправляют в Койдула

22 июня на Петровской площади в Нарве готовятся к проведению парада, который пройдет в воскресенье. Тем временем в Эстонию активно заходят люди, прибывающие из России. Так как Петровская площадь огорожена, то въезжающие в страну идут по краю площади. Возможно, это плюс, так как гости Нарвы, например, фотографируются у памятника Паулю Кересу, останавливаются на террасе местного кафе утолить жажду.

Есть люди, которые не знали, что граница закрыта на два дня, и в Россию через нее попасть нельзя. Одна женщина, у которой есть проблемы со здоровьем, говорит, что у нее сын в больнице, поэтому ей нужно срочно ехать в Россию. Она направляется туда со спутником, возможно, это ее другой сын. Они пытаются войти в погранпункт через двери, в которые люди выходят. Но через пару минут возвращаются в сопровождении пограничника. Попытки договориться, чтобы их пропустили, не помогают. Сотрудники погранохраны рекомендуют им ехать в Койдула, где можно пересечь границу в сторону России. Местный житель, который оказался рядом с площадью, советует им сначала доехать до Тарту, или же зайти в группу в фейсбуке „Ивангород-Нарва“, чтобы найти попутчиков для поездки в сторону южного погранпункта.

Позже выходит сотрудник погранохраны и говорит с этой парой, чтобы помочь им понять, как лучше добраться до Койдула.

В небе с российской стороны уже второй день снова виден аэростат, который ведет приграничное наблюдение за территорией Эстонии.

Напомним, что 23 июня на Петровской площади в Нарве пройдет парад в честь Дня Победы, в котором примет участие боевая техника как Сил обороны Эстонии, так и союзников.

Торжества начнутся в воскресенье с семи утра с церемонии поднятия флага в Нарвском замке, затем состоится возложение венков на Нарвском гарнизонном кладбище и соединение огня Победы с памятным огнем, который зажгут вечером 22 июня на Петровской площади.

Главное событие дня - парад - начнется в 11:00 с речи президента Республики.

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