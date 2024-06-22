Говорила ли Джорджа Мелони: „Если Россия не согласится с условиями Украины, мы заставим их сдаться“?
В середине июня 2024 года в соцсетях и СМИ распространилась фраза премьер-министра Италии, которую она якобы произнесла во время саммита мира в Швейцарии. Мы выяснили, делала ли Мелони такое заявление.
16 июня украинские и российские СМИ, а также Telegram-каналы распространили новость об ультимативном заявлении Джорджи Мелони. Во многих каналах также приводится отрывок выступления главы итальянского правительства с синхронным переводом на украинский язык. Переводчик говорит следующее: „Защищать Украину значит объединять усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится [с условиями мира, предложенными Украиной], мы заставим её сдаться. И нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии“. Фрагментом этой цитаты поделились, в частности, Telegram-каналы „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Топор Live“ (892 000), „Инсайдер UA | Україна | Новини“ (390 000) и „Путин в Telegram“ (209 000).
15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошёл Саммит мира — мероприятие, на котором лидеры нескольких десятков государств обсуждали отдельные пункты „формулы мира“, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В форуме приняли участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и многие другие высокопоставленные гости, в том числе и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
На коротком видео, который распространили Telegram-каналы, в правом верхнем углу виден слоган саммита мира: #PathForPeace. Официальную трансляцию мероприятия с синхронным переводом на украинский язык вёл в Facebook Офис президента Украины. Мелони выступала во второй день саммита, 16 июня. Отрывок, разошедшийся по СМИ и соцсетям, начинается в трансляции на отметке 11:00, соответственно, сама запись подлинная.
Осталось установить, что именно Мелони говорила в оригинале. На официальном YouTube-канале правительства Италии выступление премьер-министра опубликовано полностью, причём без перевода на итальянский — политик говорила на саммите по-английски.
В оригинале Мелони произносит: „Defending Ukraine means defending that system of rules that holds the International Community together and protect every nation. If Ukraine had not been able to count on our support and therefore would have been forced to surrender, today we would not be here to discuss the minimum conditions for a negotiation, we would be just discussing the invasion of a sovereign state“.
Это заявление переводится так: „Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую нацию. Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена сдаться, сегодня мы бы здесь не обсуждали минимальные условия переговоров, мы бы обсуждали только вторжение в суверенное государство“.
То есть Мелони не говорила о том, что Россия должна сдаться, она лишь сказала о важности международной поддержки, во многом благодаря которой Украина до сих пор противостоит российскому вторжению и способна обсуждать с партнёрами условия будущего мирного соглашения.
Таким образом, в синхронном переводе во время прямой трансляции саммита была допущена ошибка, которая полностью исказила смысл высказывания премьер-министра Италии. Многие украинские СМИ, ознакомившись с оригиналом записи, позже исправили свои новости, указав на несоответствие перевода словам Мелони. В свою очередь, некоторые российские СМИ и политики посчитали, что ошибка была сделана намеренно.
Итог: Неправда