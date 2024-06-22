Говорила ли Джорджа Мелони: „Если Россия не согласится с условиями Украины, мы заставим их сдаться“?

Осталось установить, что именно Мелони говорила в оригинале. На официальном YouTube-канале правительства Италии выступление премьер-министра опубликовано полностью, причём без перевода на итальянский — политик говорила на саммите по-английски.

На коротком видео, который распространили Telegram-каналы, в правом верхнем углу виден слоган саммита мира: #PathForPeace. Официальную трансляцию мероприятия с синхронным переводом на украинский язык вёл в Facebook Офис президента Украины. Мелони выступала во второй день саммита, 16 июня. Отрывок, разошедшийся по СМИ и соцсетям, начинается в трансляции на отметке 11:00, соответственно, сама запись подлинная.

15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошёл Саммит мира — мероприятие, на котором лидеры нескольких десятков государств обсуждали отдельные пункты „формулы мира“, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В форуме приняли участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и многие другие высокопоставленные гости, в том числе и премьер-министр Италии Джорджа Мелони .

Это заявление переводится так: „Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую нацию. Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена сдаться, сегодня мы бы здесь не обсуждали минимальные условия переговоров, мы бы обсуждали только вторжение в суверенное государство“.

То есть Мелони не говорила о том, что Россия должна сдаться, она лишь сказала о важности международной поддержки, во многом благодаря которой Украина до сих пор противостоит российскому вторжению и способна обсуждать с партнёрами условия будущего мирного соглашения.

Таким образом, в синхронном переводе во время прямой трансляции саммита была допущена ошибка, которая полностью исказила смысл высказывания премьер-министра Италии. Многие украинские СМИ, ознакомившись с оригиналом записи, позже исправили свои новости, указав на несоответствие перевода словам Мелони. В свою очередь, некоторые российские СМИ и политики посчитали, что ошибка была сделана намеренно.

Итог: Неправда