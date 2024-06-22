„Империя подала признаки жизни“. Что происходит с военным наследием Пригожина через год после мятежа

Мужчина в арафатке рассказывает, что именно тогда понял, что его история в частной военной организации закончилась. „Когда пошли договорняки, шатания, кто в Белоруссию, кто куда, я решил, что теперь точно все. Ну, а потом Первого ****** <убили>. В России мне ловить было нечего“.

Мужчина, закутанный в арафатку, в штанах и толстовке молодежного бренда Carhartt, загорелый и голубоглазый, и так много перемещался предыдущим летом. В мае он вышел невредимым из „бахмутской мясорубки“. Когда глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и российское Министерство обороны торжественно объявляли о полном контроле над лежащим в руинах небольшим городком, он выехал в Луганск. Из казармы в Луганске сообщением в телеграм-чате командиров был поднят на так называемый „марш справедливости“ — вооруженное выступление ЧВК „Вагнер“ 23 июня. Участвовал в захвате Ростова-на-Дону и блокировании здания местного ФСБ. В последний раз своего командира видел вечером 24 июня, когда Пригожин сел в машину и, сделав пару селфи напоследок, покинул город.

В сентябре 2023 года в огромном международном аэропорту Стамбула на регистрационной стойке стоял крепкий молодой человек. Прямой рейс в столицу Ливии Триполи авиакомпании Afriqiyah Airways летает не каждый день. Да и этот рейс, который задерживался уже на несколько часов, ему не вполне подходил. Но в Бенгази, второй по величине после столицы город Ливии, который год находящийся под контролем мятежного фельдмаршала Хафтара и основное место базирования российских наемников, долететь еще сложнее — только с пересадкой в Каире или Александрии.

Ровно через два месяца после мятежа самолет Пригожина с ним и его ближайшими сотрудниками на борту разбился в Тверской области. Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, ЧВК „Вагнер“ по сути прекратила свое существование в прежнем виде. Активы Евгения Пригожина, в том числе и зарубежные, практически полностью унаследовал его сын Павел Пригожин. Минобороны России громко заявило о своих интересах в Африке.

Президент и замминистра обороны встречались с одним из командиров наемников для того, чтобы поручить ему сформировать добровольческие подразделения. „Вы сами более года воевали в таком подразделении, поэтому должны знать о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом“, — сказал Путин.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров встречались с Андреем Трошевым. В появившейся на сайте Кремля стенограмме он обозначен просто по имени и фамилии, без должности. Но в последние годы 61-летний полковник МВД в отставке был известен в первую очередь под позывным „Седой“ и как один из самых известных командиров ЧВК „Вагнер“, а затем исполнительный директор этой же организации.

На всех этих территориях Евгений Викторович Пригожин, „варлорд“ и предприниматель, военный преступник и мятежник, имел свои интересы и базы. Но после того как его жизнь закончилась в поле в Тверской области в авиакатастрофе, причины которой так и не были расследованы до конца, активы Пригожина, и „мирные“, и „военные“, предстояло поделить.

Исправный загранпаспорт, некоторое количество накопленных денег и боевой опыт позволяли ему свободно выбирать дальнейшее место работы. В целом он мог бы даже податься на шенгенскую визу и попасть в Европейский союз — в отличие от многих своих сослуживцев судимостей у этого человека не было. Большинство командиров частной военной компании „Вагнер“ непубличны и под европейские и американские санкции не попадали. Впрочем, более пяти лет „работая“ в составе ЧВК „Вагнер“, эту орбиту покидать он не планировал — и полетел в Сирийскую Арабскую Республику, где уже бывал. Вот только сейчас с трудоустройством наметились проблемы — и именно поэтому через два месяца человек в арафатке покинул Сирию и через Ливию пытался улететь в Африку.

Разумеется, Трошев воевал куда больше года, в том числе и в составе частных военных компаний. Полковник полиции в отставке, он участвовал в войнах в Афганистане и Чечне, служил в ОМОНе и СОБРе, а в „Вагнере“ был исполнительным директором и начальником штаба во время боевых действий в Сирии — во всяком случае, так он описан в санкционном листе ЕС. В июне он не поддержал мятеж Пригожина — и на встрече Путина с командирами Вагнера „кивал“ на слова Путина, с которыми не согласился глава ЧВК.

Своевременное кивание сильно возвысило Трошева. „Седой стал смотрящим от Минобороны, — использует тюремный сленг один из собеседников Би-би-си из бывших вагнеровцев. — Никого удобнее они найти себе не могли, будет делать все, как скажут“. Он знаком с Трошевым еще с сирийской кампании 2015 года, где тот был начштаба, и низкого мнения о его командирских способностях.

Присутствие пригожинцев в Сирии и после завершения там активных боевых действий имело большое значение: в первую очередь из-за логистики. Но несмотря на то, что после мятежа 2023 года Сирию называли одним из направлений, куда могли бы направиться его участники, все люди, находящиеся там, теперь полностью контролируются Министерством обороны России. Два собеседника Би-би-си, знакомые с положением „вагнеров“ в Сирии, подтверждают, что находящимся там наемникам было предложено заключить контракт с Минобороны. „Или Минобороны, или ***** <идите вон>“, — лаконично характеризует предложение бывший командир „Вагнера“ в разговоре с Би-би-си.

Просидев без дела почти два месяца на базе в Сирии, контракт с Минобороны он подписывать не пожелал. С зарплатой за это время, по его словам, „не обидели“ — деньги отдали наличными в долларах и спокойно отпустили поискать заработка в Африке. Лететь пришлось не как раньше — бортом Минобороны через Ливию — а самостоятельно, через Турцию.