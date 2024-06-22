„Империя подала признаки жизни“. Что происходит с военным наследием Пригожина через год после мятежа
23 июня 2023 года наемники Евгения Пригожина блокировали Ростов-на-Дону и устроили военный мятеж, назвав его „маршем справедливости“ на Москву. Мятеж провалился. В своем экстренном выступлении Владимир Путин сказал, что бойцы и командиры ЧВК „Вагнер“ смогут заключить контракты с официальными военными структурами либо уйти в Беларусь. Еще в качестве возможных путей отхода для бывшего приближенного президента и его наемников назывались Сирия и Африка. И там, и там у Пригожина были многолетние интересы и активы.
Ровно через два месяца после мятежа самолет Пригожина с ним и его ближайшими сотрудниками на борту разбился в Тверской области. Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, ЧВК „Вагнер“ по сути прекратила свое существование в прежнем виде. Активы Евгения Пригожина, в том числе и зарубежные, практически полностью унаследовал его сын Павел Пригожин. Минобороны России громко заявило о своих интересах в Африке.
Би-би-си рассказывает, что случилось с военными активами ЧВК „Вагнер“ спустя год после вооруженного мятежа.
Посмертный передел
В сентябре 2023 года в огромном международном аэропорту Стамбула на регистрационной стойке стоял крепкий молодой человек. Прямой рейс в столицу Ливии Триполи авиакомпании Afriqiyah Airways летает не каждый день. Да и этот рейс, который задерживался уже на несколько часов, ему не вполне подходил. Но в Бенгази, второй по величине после столицы город Ливии, который год находящийся под контролем мятежного фельдмаршала Хафтара и основное место базирования российских наемников, долететь еще сложнее — только с пересадкой в Каире или Александрии.
Мужчина, закутанный в арафатку, в штанах и толстовке молодежного бренда Carhartt, загорелый и голубоглазый, и так много перемещался предыдущим летом. В мае он вышел невредимым из „бахмутской мясорубки“. Когда глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и российское Министерство обороны торжественно объявляли о полном контроле над лежащим в руинах небольшим городком, он выехал в Луганск. Из казармы в Луганске сообщением в телеграм-чате командиров был поднят на так называемый „марш справедливости“ — вооруженное выступление ЧВК „Вагнер“ 23 июня. Участвовал в захвате Ростова-на-Дону и блокировании здания местного ФСБ. В последний раз своего командира видел вечером 24 июня, когда Пригожин сел в машину и, сделав пару селфи напоследок, покинул город.
Мужчина в арафатке рассказывает, что именно тогда понял, что его история в частной военной организации закончилась. „Когда пошли договорняки, шатания, кто в Белоруссию, кто куда, я решил, что теперь точно все. Ну, а потом Первого ****** <убили>. В России мне ловить было нечего“.
Исправный загранпаспорт, некоторое количество накопленных денег и боевой опыт позволяли ему свободно выбирать дальнейшее место работы. В целом он мог бы даже податься на шенгенскую визу и попасть в Европейский союз — в отличие от многих своих сослуживцев судимостей у этого человека не было. Большинство командиров частной военной компании „Вагнер“ непубличны и под европейские и американские санкции не попадали. Впрочем, более пяти лет „работая“ в составе ЧВК „Вагнер“, эту орбиту покидать он не планировал — и полетел в Сирийскую Арабскую Республику, где уже бывал. Вот только сейчас с трудоустройством наметились проблемы — и именно поэтому через два месяца человек в арафатке покинул Сирию и через Ливию пытался улететь в Африку.
На всех этих территориях Евгений Викторович Пригожин, „варлорд“ и предприниматель, военный преступник и мятежник, имел свои интересы и базы. Но после того как его жизнь закончилась в поле в Тверской области в авиакатастрофе, причины которой так и не были расследованы до конца, активы Пригожина, и „мирные“, и „военные“, предстояло поделить.
Сирия: „Или в Минобороны, или *****<идите вон>“
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров встречались с Андреем Трошевым. В появившейся на сайте Кремля стенограмме он обозначен просто по имени и фамилии, без должности. Но в последние годы 61-летний полковник МВД в отставке был известен в первую очередь под позывным „Седой“ и как один из самых известных командиров ЧВК „Вагнер“, а затем исполнительный директор этой же организации.
Президент и замминистра обороны встречались с одним из командиров наемников для того, чтобы поручить ему сформировать добровольческие подразделения. „Вы сами более года воевали в таком подразделении, поэтому должны знать о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом“, — сказал Путин.
Седой мужчина кивал. Позже пресс-секретарь президента на вопрос о статусе этого человека ответит: „Работает в Минобороны“.
Разумеется, Трошев воевал куда больше года, в том числе и в составе частных военных компаний. Полковник полиции в отставке, он участвовал в войнах в Афганистане и Чечне, служил в ОМОНе и СОБРе, а в „Вагнере“ был исполнительным директором и начальником штаба во время боевых действий в Сирии — во всяком случае, так он описан в санкционном листе ЕС. В июне он не поддержал мятеж Пригожина — и на встрече Путина с командирами Вагнера „кивал“ на слова Путина, с которыми не согласился глава ЧВК.
Своевременное кивание сильно возвысило Трошева. „Седой стал смотрящим от Минобороны, — использует тюремный сленг один из собеседников Би-би-си из бывших вагнеровцев. — Никого удобнее они найти себе не могли, будет делать все, как скажут“. Он знаком с Трошевым еще с сирийской кампании 2015 года, где тот был начштаба, и низкого мнения о его командирских способностях.
Присутствие пригожинцев в Сирии и после завершения там активных боевых действий имело большое значение: в первую очередь из-за логистики. Но несмотря на то, что после мятежа 2023 года Сирию называли одним из направлений, куда могли бы направиться его участники, все люди, находящиеся там, теперь полностью контролируются Министерством обороны России. Два собеседника Би-би-си, знакомые с положением „вагнеров“ в Сирии, подтверждают, что находящимся там наемникам было предложено заключить контракт с Минобороны. „Или Минобороны, или ***** <идите вон>“, — лаконично характеризует предложение бывший командир „Вагнера“ в разговоре с Би-би-си.
Просидев без дела почти два месяца на базе в Сирии, контракт с Минобороны он подписывать не пожелал. С зарплатой за это время, по его словам, „не обидели“ — деньги отдали наличными в долларах и спокойно отпустили поискать заработка в Африке. Лететь пришлось не как раньше — бортом Минобороны через Ливию — а самостоятельно, через Турцию.
Когда в России были подведены итоги последних президентских выборов, то выяснилось, что по сравнению со временем последних выборов в Госдуму 2021 года российский контингент в Сирии неожиданно увеличился на 500 человек. Учитывая, что с тех пор началась война в Украине, а никаких активных боевых действий именно в Сирии как раз не ведется, единственное напрашивающееся объяснение этому увеличению численности группировки — находившиеся в стране наемники влились в ряды российской армии, переподписав контракты уже с ней.
Африка: „Наследник занимается тем же, чем отец“
Середина июня 2024 года стала не самым простым временем для экипажа Ил-76 авиакомпании „Абакан Эйр“. Всего за четыре дня с 15 по 18 июня ему пришлось совершить 11 рейсов между столицей Мали Бамако и столицей Буркина-Фасо Уагадугу. При этом времени на отдых у экипажа почти не было. Например, 17 июня транспортник приземлился в Уагадугу в 09:42, а уже в 11:50 вернулся в Бамако, где сел в 12:57. В 14:39 он вновь улетел в Уагадугу, а обратно из Буркина-Фасо в Мали вылетел 18-го в 05:58 утра. Чтобы уже в 08:30 снова отправиться из Бамако в Уагадугу.
Кроме метаний между этими двумя городами, в июне этот Ил-76 успел побывать также в столице Южного Судана Джубе, куда он прилетел из казахского Актау. А в Актау, в свою очередь, он прибыл из Эль-Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах.
„В Буркина-Фасо продолжается набор инструкторов из России. Бригада „Медведи“, насчитывающая уже более 40 человек, разместила свою штаб-квартиру в Уагадугу и предлагает наемникам трехмесячные миссии с ежемесячной зарплатой, которая может варьироваться от 2500 до 4000 долларов в месяц, — комментирует перемещения российского Ил-76 франкоязычный OSINT-исследователь и специалист по безопасности в Западной Африке, пишущий под псевдонимом „Сахельский советник“. — Хоть „Медведи“ и считают себя бригадой специального назначения, они, скорее, ЧВК. Которая тесно связана с квазичастной военной компанией „Редут“, подконтрольной Главному управлению внешней разведки Генерального штаба Минобороны РФ (ГРУ)“.
В социальной сети „ВКонтакте“ в провоенных пабликах в начале июня и правда было можно найти множество объявлений о наборе в добровольческую 81-ю бригаду специального назначения „Медведи“. „Требуются пилоты, техники и механики на АН-2, МИ-8 и МИ-24, — гласит обычный текст такого объявления. — Достойное денежное довольствие от 220 тысяч рублей и компенсации. Контракт 6 месяцев. Возраст от 22 до 50 лет. Прибыть в Крым, г. Симферополь. Одеваем, обучаем. Дорога оплачивается по предъявлении билетов“.
Звонить предлагают в отдел кадров человеку с позывным „Белка“. Сервис GetContact подсказывает, что указанный номер телефона принадлежит Людмиле Зориной, которая, судя по многочисленным меткам, до того, как возглавить отдел кадров в бригаде „Медведь“, долго работала в Сочи в туристической сфере.
Первые объявления о наборе в бригаду „Медведи“ начали появляться еще в ноябре 2023 года: потенциальные наемники должны были предъявить справку, что они не мобилизованы, не являются действующими военнослужащими, не состоят в воинских образованиях „Барс“: „Требуются воины с загранпаспортом, прививками и желательно знанием английского языка, также набираем переводчиков для работы в зеленой зоне, можно девушки. Для всех кандидатов обязателен полигон и прохождение слаживания в Крыму“, — поясняли вербовщики.
Периодически „Медведи“ мелькали и в новостях: в ноябре того же 2023 года издание Astra рассказывало о том, как один из наемников зарубил топором и расстрелял мирного жителя в оккупированной части Херсонской области, а в феврале 2024 года пьяные мужчины в футболках с надписью „BEAR“ избили посетителей кафе „Крепость“ в крымском поселке Черноморское.
После начала российского вторжения в Украину ГРУ создало целую сеть наемнических формирований по образу и подобию ЧВК „Вагнер“, которые были условно объединены под брендом ЧВК „Редут“. Большое расследование об этом в октябре 2023 года выпустили „Схемы“, расследовательский проект изданий „Система“ и „Настоящее время“ (последнее власти РФ считают „иноагентом“). Журналисты выявили более 20 различных отрядов, которые нанимают людей через так называемую ЧВК „Редут“. Среди них, кроме „Медведей“, были группировки, связанные с 16-й бригадой спецназа ГРУ (бригады „Волки“, „Тигры“), казачьи формирования („Листань“ и „Скиф“), подразделения „Союза Добровольцев Донбасса“ („Бригада Святого Георгия“), отряды „Троя“ и „Ветераны“, а также ДШРГ „Русич“, которой руководит известный неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков.
Изначально все эти формирования создавались для участия в войне против Украины, но после мятежа Евгения Пригожина, а затем и его гибели стало ясно, что Министерству обороны придется перехватывать под себя большую часть африканских проектов ЧВК „Вагнер“.
С сентября по декабрь 2023 года заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, который в день мятежа вел с Пригожиным переговоры в Ростове-на-Дону вместе с курирующим „Редут“ генералом ГРУ Владимиром Алексеевым, совершил несколько поездок в Сирию и страны Африки с целью, как писала газета „Ведомости“, „налаживания нового формата взаимодействия с африканскими странами, где ранее военно-политическая поддержка оказывалась через частные военные компании“.
Евкуров активно работал с лидерами Мали, Нигера и Буркина-Фасо, а результатом этой его работы стало то, что эти три государства объявили о создании военного союза „Альянс государств Сахеля“. Помогать новому военному союзу должен был „Африканский корпус“ российского Минобороны, который также создавал Евкуров и объявления о начале набора в который стали появляться в конце 2023 года.
Изначально предполагалось, что в корпус вольются уже находящиеся в этих странах наемники „Вагнера“, которые просто переподпишут контракты с оборонным ведомством. И в некоторых странах именно так и вышло.
Пока шло голосование по переизбранию Владимира Путина на новый срок, из столицы Центральноафриканской республики Банги пришли фотографии с очередью из российских наемников, ждущих своей возможности проголосовать в российском посольстве. К лету 2024 года ЦАР, похоже, остается единственным государством, где „Вагнер“ продолжает свою работу в условно прежнем формате.
„Москва дала наследнику добро на то, чтобы продолжать заниматься в Африке тем, чем занимался отец. С условием, что это не противоречит интересам России“, — говорит один из источников Би-би-си, прежде работавший с Евгением Пригожиным, о перспективах его сына, Павла Пригожина. С ним согласен еще один собеседник Би-би-си, находящийся в одной из африканских стран: „Работаем как работали, деньги получаем, ничего не изменилось“, — говорит он.
Вскоре после авиакатастрофы в Тверской области, когда основатель ЧВК „Вагнер“ и ее бессменный командир Дмитрий Уткин погибли, активно начал обсуждаться вариант, при котором Павел Пригожин сможет с остатками ЧВК продолжить деятельность отца, но не подписывая контракт с Минобороны, а под покровительством главы Росгвардии Виктора Золотова. Именно 26-летний (по некоторым другим данным, ему 28) сын Пригожина унаследовал большинство активов отца, включая военные.
Формально это решение никак оформлено не было, но работу в ЦАР вагнеровцы продолжают. В мае 2024 года американское издание Corbeau News сообщало, что наемники задержали гражданина Бельгии, работавшего в неправительственной организации 360FHI в местечке Земио на границе с Демократической Республикой Конго. Его судьба до сих пор неизвестна, организация, в которой он работал, это не комментирует.
Кроме сохранения военного присутствия в ЦАР, Пригожин-младший попытался оживить и политические проекты, которые его отец вел на африканском континенте. „Империя Пригожина снова подала признаки жизни. Они обратились к нам в связи с разными проектами в Африке, — рассказал один из собеседников Би-би-си. — И, судя по всему, всё согласовано с кем-то в Москве. Их интересует Южная Африка. И в первую очередь ЮАР. Направления все те же. Политические процессы, выборы, влияние на общественное мнение через СМИ. В 2024 году всеобщие выборы в ЮАР, Намибии, Мозамбике, Ботсване“.
Выборы в Национальную ассамблею ЮАР прошли в конце мая. И хотя „Африканский национальный конгресс“ действующего президента Сирила Рамафосы потерял по их итогам парламентское большинство, 15 июня Рамафоса был переизбран депутатами на следующий пятилетний срок.
В Намибии президентские и парламентские выборы состоятся 27 ноября. Всеобщие выборы в Мозамбике назначены на 9 октября, и действующий президент страны Фелипе Ньюси не сможет на них баллотироваться, поскольку истекает его второй президентский срок. Всеобщие выборы в Ботсване запланированы также на октябрь, хотя их точная дата еще не объявлена, но президент Мокгвитси Масиси еще в начале года заявил о том, что намерен переизбираться на новый срок и уверен в своей победе.
И хотя война в Украине остается для России главной темой, которой подчинены все политические решения, Кремль продолжает внимательно следить за процессами, происходящими в Африке.
„Ахмат“: „Всё будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер““
„Всем привет, все нормально. Ножку и лапку спасли, сейчас поеду дальше спасать“, — в марте 2024 года ролик с таким обращением к коллегам записал бывший начальник штаба 13-го штурмового отряда ЧВК „Вагнер“ Сергей Петренко с позывным „Гранит“.
За четыре месяца до этого, в конце осени 2023 года, Петренко стал одним из первых командиров ЧВК, согласившихся перейти в структуры чеченского батальона „Ахмат“, с которым у Евгения Пригожина в конце его жизни был открытый конфликт, а в день мятежа именно чеченские силовики демонстративно выдвинулись в сторону Ростова, заявляя, что освободят город от наемников. Правда, вовремя не доехали, ограничившись рекламой своих действий в социальных сетях.
Переход бывших вагнеровцев в структуры „Ахмата“ активно пиарили и глава Чечни Рамзан Кадыров, и командир „Ахмата“ генерал Апти Алаудинов. В конце октября они утверждали, что 170 бывших бойцов ЧВК перешли на службу в чеченские отряды. Эти заявления вызвали удивление как среди провоенных блогеров, так и среди бывших наемников. Собеседники Би-би-си тогда говорили, что на самом деле в „Ахмат“ ушло не более 50 человек, а единственный заметный командир, согласившийся на переход — Сергей Петренко.
Его мотивацию объясняли тем, что он бойфренд z-пропагандистки Анастасии Кашеваровой. Та практически официально помогает чеченскому руководству с PR-сопровождением их деятельности. В любом случае, боевой путь „Гранита“ в „Ахмате“ был не очень долгим. Обращение к соратникам он записывал с сильно посеченным лицом, в результате полученного ранения он чуть не потерял ногу и руку, но медикам в итоге удалось их спасти.
В начале апреля 2024 года генерал Алаудинов вновь поднял тему перехода бывших наемников в „Ахмат“. В этот раз к чеченским подразделениям согласился присоединиться один из действительно известных командиров наемников — Александр Кузнецов с позывным „Ратибор“. Вместе с Алаудиновым они записали видеоролик, на котором Кузнецов, обращаясь к бывшим коллегам, утверждал, что „Всё будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один. Без всяких бумажек и прочего. Вся кухня наша остается та же, ничего не меняется“.
„Ратибор“ долгое время находился на лечении в связи с полученными в ходе артиллерийского обстрела ранениями. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе „Ахмата“, заявил тогда Рамзан Кадыров. По словам главы Чечни, вместе с Кузнецовым в чеченские отряды должны были влиться до трех тысяч бывших пригожинских наемников. Произошло ли это на самом деле, с тех пор так и не известно, никаких новостей о „Ратиборе“ и его бывших коллегах с начала апреля больше не появлялось.
***
Мужчина в арафатке долетел до нужной ему африканской страны, хоть и с большим количеством пересадок, чем планировал. Он говорит, что судьбой своих бывших сослуживцев, которые в большинстве своем растворились в Минобороны и служат в составах новых военных объединений, не интересуется. Как и событиями на фронтах российско-украинской войны, еще раз подчеркивая, что наемничество для него — это обычная работа, лишенная любой идейности. Именно поэтому он из всех направлений, предложенных мятежникам, выбрал Африку, в Луганской области или Беларуси „не видит перспектив“.
Сколько наемников ЧВК „Вагнер“ остались участвовать в российском вторжении в Украину, неизвестно. Их бывший статус вспоминают только в очередной криминальной хронике: к примеру, „бывший боец ЧВК „Вагнер“ напал с ножом на ребёнка в Краснодарском крае. 12-летнего школьника доставили в реанимацию с ранением в грудь“. Их постепенно сменяют абсолютно такие же новости, но уже о бойцах „Шторм-Z“, через который теперь вербуют заключенных.
В Беларуси остаются до 100 наемников ЧВК „Вагнер“, которые продолжают систематически обучать силовиков режима Лукашенко, рассказывает „Беларускі Гаюн“, OSINT-проект, отслеживающий военную активность в этой стране. „Значимость ЧВК Вагнера как дестабилизирующего фактора больше не существует“, — заканчивают свой доклад аналитики.