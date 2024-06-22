ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Грузия упустила шанс на последней минуте и сыграла вничью с Чехией

Первые полчаса матча полностью принадлежали сборной Чехии. Грузины с трудом справлялись с высоким прессингом соперника, у них возникали проблемы с выходом в атаку, но отличная игра Георгия Мамардашвили оставляла грузинскую сборную в игре. Затем Грузия немного выравняла игру и сенсационно вышла вперед. В компенсирование к первому тайму время грузинская сборная заработала пенальти, который уверенно реализовал Микаутадзе.

В следующей же атаке Патрик Шик мог сравнять счет, но грузин спас вратарь Георгий Мамардашвили.

Чехи с первых минут второго тайма побежали отыгрываться и на 59-й минуте Шик сравнял счет в матче.

На последних минутах матча Грузия могла вырывать победу. Грузинские футболисты убежала в контратаку „3 в 1“, но Лобжанидзе пробил над перекладиной.

Турнирная таблица:

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