Ляэнеметс: скопление огромных очередей на границе может быть провокацией со стороны РФ

„Я не располагаю информацией, зачем Россия это делает, но нам известно, что вчера, когда здесь возникла очередь и люди не могли пересечь границу - вследствие чего Департамент полиции и погранохраны принял решение вечером закрыть границу раньше 11 часов - то в течение последующего часа прохождение границы очень сильно ускорилось. То есть, было видно, что они могут очень быстро пропускать людей. А это значит, что какие-то решения там были приняты“, - сказал Ляэнеметс „Актуальной камере“.

„Еще и этот дирижабль, при помощи камер на котором они наблюдают за Эстонией, - добавил он. - Можно предположить, что это связано с эстонским Днем победы. Но мы способны на ответную реакцию и мы не дадим им нам помешать“.

В четверг вечером пограничный пункт в Нарве был вынужден прекратить работу досрочно по причине того, что на мосту скопилось более 500 человек, ожидающих прохода границы в Россию. Порядка 50 человек были вынуждены ночевать на улице в Нарве, так как за считанные минуты были раскуплены все гостиничные номера и арендные квартиры в приграничном городе. А рано утром вновь выстроилась огромная очередь на границу.

По оценке пограничников, среднесуточное количество пересекающих границу абсолютно не изменилось по сравнению с весенними месяцами. Эстонская граница работает в штатном режиме, но соседи заметно снизили темп оформления. И не исключено, что пограничникам придется вновь принимать решение о досрочном закрытии погранпункта на выход из Эстонии, чтобы избежать скопления людей на мосту.