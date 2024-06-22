Ляэнеметс: скопление огромных очередей на границе может быть провокацией со стороны РФ(33)
По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, то, что в последние дни на границе скопились огромные очереди, может быть провокацией со стороны нашего восточного соседа, передает rus.err.ee.
„Я не располагаю информацией, зачем Россия это делает, но нам известно, что вчера, когда здесь возникла очередь и люди не могли пересечь границу - вследствие чего Департамент полиции и погранохраны принял решение вечером закрыть границу раньше 11 часов - то в течение последующего часа прохождение границы очень сильно ускорилось. То есть, было видно, что они могут очень быстро пропускать людей. А это значит, что какие-то решения там были приняты“, - сказал Ляэнеметс „Актуальной камере“.
„Еще и этот дирижабль, при помощи камер на котором они наблюдают за Эстонией, - добавил он. - Можно предположить, что это связано с эстонским Днем победы. Но мы способны на ответную реакцию и мы не дадим им нам помешать“.
В четверг вечером пограничный пункт в Нарве был вынужден прекратить работу досрочно по причине того, что на мосту скопилось более 500 человек, ожидающих прохода границы в Россию. Порядка 50 человек были вынуждены ночевать на улице в Нарве, так как за считанные минуты были раскуплены все гостиничные номера и арендные квартиры в приграничном городе. А рано утром вновь выстроилась огромная очередь на границу.
По оценке пограничников, среднесуточное количество пересекающих границу абсолютно не изменилось по сравнению с весенними месяцами. Эстонская граница работает в штатном режиме, но соседи заметно снизили темп оформления. И не исключено, что пограничникам придется вновь принимать решение о досрочном закрытии погранпункта на выход из Эстонии, чтобы избежать скопления людей на мосту.