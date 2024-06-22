Штангист Март Сейм квалифицировался на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже

„Атлет, занявший 7-е место на Олимпийских играх в Рио, заработал путевку на Олимпиаду в Париж благодаря перераспределению мест“, — говорится в заявлении ЭОК.

Delfi связались с Сеймом как раз перед тем, как он отправился на тренировку. „Я сел в машину, поехал на тренировку, а тем временем мне позвонили и сказали: „Поздравляем!““, — улыбнулся Сейм.

В апреле Сейм участвовал в этапе КМ по тяжелой атлетике в Пхукете (Таиланд), где у него был последний шанс побороться за путевку на Олимпийские игры в Париже. На тот момент ему не удалось отобраться на Игры.

В начале недели Сейм даже не подозревал, что в пятницу ему предстоит готовиться к Олимпийским играм. „Это было неожиданно. Два дня назад я узнал, что чех, который был впереди меня в рейтинге, отправится в Париж. Тогда была небольшая надежда, что, может быть, кто-то еще не сможет участвовать“, — сказал Сейм, который занимал 14-е место в рейтинге.

Чех Камил Кучера, о котором идет речь, был 13-м в рейтинге. Однако теперь оба спортсмена входят в десятку тех, кто поедет в Париж. „Я не ожидал, что четверо мужчин не примут участие в Играх“.

Ранее Март Сейм один раз выступал на Олимпиаде - в 2016 году в Бразилии он занял седьмое место.

Серебряный призер чемпионата мира 2015 года отметил, что в данный момент его здоровье в порядке и он осознанно готовится к Олимпиаде

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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