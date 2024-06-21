„У людей есть право перемещаться, когда им удобно“. Как люди реагируют на временное закрытие границы в сторону России?(5)
Погранпереход в Нарве не будет работать 22-23 июня по направлению в Россию. Можно будет зайти в Эстонию, но выйти - только с 7:00 24 июня. Это стало известно сегодня, 21 июня, в пять вечера. Люди у погранпункта возмущаются тем, что их планы пришлось оперативно менять.
Практически все СМИ сразу же передали новость, как только она официально появилась. Те, кто услышал или прочитал ее, и для кого эта информация оказалась критичной, кто смог быстро собраться - приехали к погранпункту.
Очереди, тем не менее, вечером не такие большие, как в предыдущие дни, но мост Дружбы стоит весь заполненный.
„Я в шоке, мы хотели завтра спокойно прийти на границу, а теперь мы должны бежать просто как тараканы“, - говорит женщина, которая стоит вместе с мужем. У них в Нарва-Йыэсуу остался оплаченный отель. „Мы его бросили и обратно побежали, потому что здесь мы туристы“, - добавляет она.
„Люди взяли билеты, едут в отпуск, а тут раз - и на два дня закрывают, у кого-то билеты на самолет, но об этом не думают“, - продолжает еще одна женщина из очереди.
„Я сюда приезжаю, потому что мама уже в возрасте, мне нужно с ней быть, - рассказывает еще одна женщина, ожидающая входа в погранпункт. - Я должна была уехать два дня назад, но очереди испугали. Хотела сегодня идти ночью занимать себе место, но когда узнала, что еще на два дня задержаться могу, скорее побежала. Виза есть, катастрофы не случится, но планы все полетели, получается, я не могу распоряжаться своим временем“.
„Хотели спокойно поехать завтра с детьми, услышали новость, сразу же побежали, но теперь неизвестно, как долго будем переходить, потом еще длинная дорога, дети не будут спать, - делится негативными эмоциями мужчина, он едет сейчас с двумя детьми, а планировал - в воскресенье. - Очень некомфортно. Граница должна круглосуточно работать, как и все другие работают, не понимаю такого“.
В начале очереди стоит компания из Италии: женщина, мужчина и молодой человек. „Нам кажется, что здесь нас за людей не считают, потому что, если хотят - работают, не хотят - не работают, как частный магазин, так странно, мы отвыкли от такого“, - говорит женщина.
„Погранпункт должен работать круглосуточно - это мировая практика. У людей есть право перемещаться, когда им удобно. Почему у нас это право здесь отнимают?“ - удивляется молодой человек из Италии.
„Мы планировали пересекать границу завтра, а сегодня отдохнуть с семьей, у нас уже были планы, - еще одна женщина возмущена ситуацией. - Я сегодня проделала путь сюда, но вынуждена тут же уезжать, проводить столько много времени в очереди - ужасно“.
„Кто-то в Таллинне сейчас находится, как они доедут оперативно, чтобы перейти границу? - добавляет ее муж. - Цензурных слов нет“.
Женщина с двумя детьми, которые все время от нее убегают, и она вынуждена постоянно оглядываться рассказывает, что у нее билеты на самолет на 24 июня, ей пришлось изменить резко планы. Она еще даже не знает, где проведет время в России до отлета. „Сейчас главное перейти границу“, - говорит она.
По словам начальника Бюро погранохраны Идаской префектуры Эрика Пургеля, сегодня пограничники продолжат регулировать поток входящих на пограничный пункт, чтобы на мосту не было большого скопления людей. „Очередь у Ивангородского погранпункта движется сегодня медленно. Департамент полиции и погранохраны отреагировал единственно возможным способом, учитывая большую очередь на Нарвском мосту, - закрыть погранпереход на выходе было оправдано, и мы привлекли дополнительные силы, чтобы избежать проблем“, - сказал Пургель.
Напоминаем, что проход в Эстонию останется открытым эти дни, помимо запланированной на 23 июня паузы, которая продлится с 9:30 до 12:30. Это связано с проведением парада ко Дню победы.
В Департаменте полиции и погранохраны RusDelfi также прокомментировали ситуацию, которая случилась с переходящими границу людьми 19 июня.
„В 23:00 19 июня пограничники закрыли на ночь пункт пропуска „Нарва-1“. Тех, кто успел перебраться на эстонскую сторону моста, пропустили в Эстонию, после чего пешеходный шлагбаум был закрыт. В этот момент на российской стороне моста людей не было. Однако российские пограничники продолжали пропускать людей по мосту в Эстонию. Примерно в 23:25 за воротами стояли 37 человек, которым эстонские пограничники объяснили, что границу можно пересекать с 7:00 до 23:00. Люди направились обратно в Россию, и к 01:30 все покинули мост“, - объяснил Пирьо Нейссаар.
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