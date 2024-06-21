„У людей есть право перемещаться, когда им удобно“. Как люди реагируют на временное закрытие границы в сторону России?

Практически все СМИ сразу же передали новость, как только она официально появилась. Те, кто услышал или прочитал ее, и для кого эта информация оказалась критичной, кто смог быстро собраться - приехали к погранпункту.

Очереди, тем не менее, вечером не такие большие, как в предыдущие дни, но мост Дружбы стоит весь заполненный.

„Я в шоке, мы хотели завтра спокойно прийти на границу, а теперь мы должны бежать просто как тараканы“, - говорит женщина, которая стоит вместе с мужем. У них в Нарва-Йыэсуу остался оплаченный отель. „Мы его бросили и обратно побежали, потому что здесь мы туристы“, - добавляет она.

„Люди взяли билеты, едут в отпуск, а тут раз - и на два дня закрывают, у кого-то билеты на самолет, но об этом не думают“, - продолжает еще одна женщина из очереди.

„Я сюда приезжаю, потому что мама уже в возрасте, мне нужно с ней быть, - рассказывает еще одна женщина, ожидающая входа в погранпункт. - Я должна была уехать два дня назад, но очереди испугали. Хотела сегодня идти ночью занимать себе место, но когда узнала, что еще на два дня задержаться могу, скорее побежала. Виза есть, катастрофы не случится, но планы все полетели, получается, я не могу распоряжаться своим временем“.

„Хотели спокойно поехать завтра с детьми, услышали новость, сразу же побежали, но теперь неизвестно, как долго будем переходить, потом еще длинная дорога, дети не будут спать, - делится негативными эмоциями мужчина, он едет сейчас с двумя детьми, а планировал - в воскресенье. - Очень некомфортно. Граница должна круглосуточно работать, как и все другие работают, не понимаю такого“.

В начале очереди стоит компания из Италии: женщина, мужчина и молодой человек. „Нам кажется, что здесь нас за людей не считают, потому что, если хотят - работают, не хотят - не работают, как частный магазин, так странно, мы отвыкли от такого“, - говорит женщина.