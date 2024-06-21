Правда ли, что в США впервые в истории прошёл концерт, на котором пел робот?

Судя по сопровождающим посты фотографиям, концерт проходил на большом стадионе как минимум с двумя ярусами и креслами красно-оранжевого цвета. В Кремниевой долине находится около 15 спортивных арен, но лишь две из них визуально похожи на место со снимков: „ Сэнфорд Стэдиум “ и стадион Levi’s . На официальных сайтах обеих площадок нет информации об инновационном шоу.

Точное место проведения концерта разнится от одного поста к другому. Некоторые пользователи утверждают , что он состоялся в Силиконовой долине (так ошибочно называют Кремниевую долину в штате Калифорния из-за схожести английских слов silicon, то есть „кремний“, и silicone, „силикон“). В других публикациях местом проведения шоу и вовсе указывают некую Селектионовую долину в Сан-Франциско. По запросу „Селектионовая долина“ на русском и английском языках „Google Карты“ не выдали ни одного результата.

В комментариях отношение к новости разделилось. Одни отреагировали отрицательно („Ну что, звездец всем звёздам, поющим ртом? Спортсменам приготовиться?“ и „Отвратительно, лучше бы роботов на войну отправляли вместо мужчин“), другие приветствовали такие инновации в области искусственного интеллекта („Круто! Интересно, когда уже будут роботы заменять покинувших наш мир артистов, таких, например, как Майкл Джексон!“ и „Скоро будем ходить не на концерты любимых артистов, а на концерты любимых роботов. С одной стороны, это печально, а с другой, это прогресс, и не факт, что отрицательный“). Распространение новости не ограничилось Facebook: аналогичные публикации можно встретить в Telegram , X , Instagram , „ ВКонтакте “, LiveJournal и некоторых СМИ .

В середине июня пользователи Facebook стали делиться новостью о первом в истории концерте, на котором выступал робот, разработанный компанией TechFusion Dynamics. Некоторые публикации набрали тысячи лайков и репостов. Авторы постов приводили массу деталей — например, что в создании робота участвовали компании TechFusion Dynamics, Apple и OpenAI, робот общался с публикой „на идеальном английском с лёгким британским акцентом“ и „реагировал на изменения в настроении публики“. Также пользователи делились впечатлениями побывавших на выступлении актёров Леонардо Ди Каприо и Джессики Честейн, сооснователя Facebook Марка Цукерберга, главы стартапа HyperSound Джейн Синтез и специалиста в области искусственного интеллекта Илона Македонского.

Поиск новости о концерте, который дал робот, на английском языке дал не больше десятка результатов: две публикации в LinkedIn (1 и 2), по одному посту в соцсетях X и Instagram, заметка на портале Newo.ai и на новостном портале министерства информации и коммуникаций Вьетнама. Вероятно, если бы такое мероприятие действительно состоялось в США, об этом написали бы крупнейшие американские и международные СМИ, но они полностью проигнорировали новость.

Во многих публикациях указано, что в создании робота принимали участие TechFusion Dynamics, Apple и OpenAI. Тем не менее на официальных сайтах этих компаний нет пресс-релизов о концерте. Другие блогеры делятся цитатами знаменитостей, которые якобы присутствовали на выступлении, однако в верифицированных аккаунтах Ди Каприо, Честейн и Цукерберга в соцсетях отсутствуют посты на эту тему. А ещё двух упомянутых в вирусной новости человек — Джейн Синтез и Илона Македонского, — судя по результатам поиска в Google, попросту не существует.

Также странно, что в интернете можно найти только четыре фотографии, якобы сделанные во время концерта. Маловероятно, что при количестве зрителей, запечатлённых на вирусных кадрах, никто не опубликовал в соцсетях фото или видеозапись происходящего. С помощью сервиса AI or Not для распознавания изображений, созданных искусственным интеллектом, мы проверили четыре фото из постов с новостью. Алгоритм определил, что с большой долей вероятности все они были сгенерированы нейросетью.

Самая ранняя найденная нами публикация о шоу — пост сообщества Techsol в Facebook, опубликованный 12 июня в 10:01 по московскому времени. Судя по описанию профиля, он принадлежит компании, которая занимается продажей индивидуальных чат-ботов, а на своей странице в соцсети регулярно публикует новости об искусственном интеллекте и контент, сгенерированный ИИ. В комментариях к посту Techsol о концерте одна из пользовательниц написала: „Сгенерировано чат-ботом, не подумайте, что реально. Но будущее уже здесь“, на что автор публикации ответил: „Да, это сгенерировано чат-ботом, но кто сказал, что фантазия не может стать реальностью?“ А в ответ на другой комментарий добавил: „Люди склонны верить в любую информацию, особенно если она выглядит правдоподобно. Может, это повод задуматься о том, как легко манипулировать восприятием, и научиться быть более разборчивыми?“

Таким образом, новость о первом в истории концерте, который дал робот, — это результат работы генеративного искусственного интеллекта: и текст, и изображения были созданы нейросетью.

Итог: Неправда