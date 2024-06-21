Чемпионат Европы — 2024: Франция и Нидерланды сыграли вничью

На протяжении всей встречи было ясно, что ни французы, ни голландцы не собираются рисковать.

Тем не менее, шансы для взятия ворот у команд были. Первый опасный момент возник на четвертой минуте, когда Антуан Гризманн нанес удар под перекладину, а Барт Вербрюгген совершил отличный сейв.

В середине первого тайма у французов был еще один отличный момент, когда Гризманну на пустые ворота выкатывали мяч, но он споктнулся и не смог пробить из убойной позиции. А затем Антуан получил пас от Канте, но пробил мимо.

После перерыва француза владели инициативой. Однако на 69-й минуте забили нидерландцы, но гол был отмене.

Главный судья Энтони Тэйлор обсудил момент с лайнсменом и зафиксировал офсайд у защитника Дензела Думфриса, в момент удара находившегося рядом с воротами. Затем арбитр проконсультировался с видеоассистентом и получил подтверждение принятого решения.

Турнирная таблица:

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