ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Польша проиграла Австрии и лишилась шансов на плей-офф
В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы по футболу в матче второго тура группы D, который состоялся в Берлине, сборная Польши проиграла команде Австрии (1:3).
Австрийцы с первых минут завладели преимуществом и уже на 9-й минуте вышли вперед. Мвене выполнил подачу с левого края во вратарскую, а Траурнер головой переправил мяч в ворота.
На 30-й минуте поляки смогли счет сравнять. Зелиньски выполнил подачу в штрафную, Беднарек пробил, а мяч отскочил к Пёнтеку, который протолкнул мяч в ворота.
На 67-й минуте австрийцы вышли вперед. Прасс сделал пас к штрафной и Баумгартнер сначала принял мяч, а потом пробил из-под защитника в нижний угол ворот.
На 79-й минуте Забитцев ворвался в штрафную и упал после контакте с польским вратарем Щенсным. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Арнаутович.
В последнем туре сборная Польши встретится с Францией. Однако даже в случае победы Польша не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече со счётом 1:3.
Польша лишилась математических шансов на выход из группы. У них 0 очков после двух матчей, у Франции и Нидерландов по 4 балла, у Австрии – 3.
Турнирная таблица:
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