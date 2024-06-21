Правда ли, что румынские болельщики на матче против сборной Украины вывесили флаг ДНР и скандировали „Путин!“?

По поведению румынских футболистов на вирусном кадре можно предположить, что он был сделан во время празднования забитого гола. В ходе прямых трансляций чемпионата Европы на всех каналах, которые приобрели право на показ, демонстрируется одна и та же картинка. „Проверено“ изучило записи матча, показанные в разных странах (России, Италии, Швейцарии и Украине), и пришло к выводу, что скриншот сделан в конце 32-й минуты матча, после того как сборная Румынии открыла счёт.

Инцидентов с флагом РФ на первом матче сборной Украины на турнире действительно удалось избежать. Однако ещё по ходу игры по соцсетям начал распространяться кадр из трансляции, на котором за спиной у бокового судьи можно разглядеть чёрно-сине-красный флаг ДНР.

17 июня в Мюнхене состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии, завершившийся победой балканской команды со счётом 3:0. Перед матчем УЕФА заявил , что стюарды во избежание провокаций будут изымать российские флаги у болельщиков, планирующих посетить игру. Ранее триколоры были замечены на трибунах во время матчей Сербия — Англия и Германия — Шотландия.

Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии привлёк внимание общественности не только по спортивным причинам. Как сообщили СМИ, болельщики румынской команды провели две акции с целью вывести из себя соперников — на трибуне якобы вывесили флаг самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, а в какой-то момент начали скандировать фамилию президента России. В качестве доказательств приводятся кадр из телевизионной трансляции и видео из соцсетей соответственно.Обе новости, распространявшиеся как по отдельности, так и вместе, вызвали широкий интерес не только в России и Украине, но и за их пределами — о кричалке написали британская The Mirror и итальянская Gazzetta Dello Sport . Среди крупнейших российских СМИ о провокациях на стадионе в Мюнхене рассказали в числе прочих ТАСС , Lenta.ru и „ Вести “, среди популярных Telegram-каналов — Mash (1,1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ Прямой эфир “ (710 000), Readovka (491 000), „ Раньше всех. Ну почти “ (486 000), „ Операция Z: Военкоры русской весны “ (462 000) и другие. В соцсети X англоязычная публикация о румынских болельщиках, якобы скандирующих фамилию Путина, набрала почти 2 млн просмотров.

На вирусное видео отреагировал украинский государственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Его представители заявили, что аудиодорожка к ролику была смонтирована и содержит фрагменты известной среди украинских болельщиков песни „Путин — х**ло“, впервые исполненной в 2014 году фанатами футбольных клубов „Шахтёр“ и „Металлист“.

Что касается видео со скандированием фамилии Путина, то и в этом случае „Проверено“ не нашло никаких свидетельств скандала на официальных ресурсах оргкомитета чемпионата и футбольных федераций Украины и Румынии. Фактчекеры из проекта Les Observateurs французского телеканала France 24 связались с УЕФА, и там ответили, что их представители не слышали подобных кричалок во время игры. Когда аналогичный инцидент произошёл в июле 2022 года в квалификационном матче Лиги чемпионов между киевским „Динамо“ и стамбульским „Фенербахче“, выкрики турецких болельщиков слышали и футболисты, и тренер украинской команды, в результате чего случился довольно заметный скандал. Во время недавней игры в Мюнхене скандирование, о котором написали СМИ, не слышно ни на одной трансляции, просмотренной „Проверено“, выкриков нет ни на одном другом любительском видео со стадиона. Судя по роликам из соцсетей, румынские фанаты пели совсем другие песни .

Первым (как минимум в русскоязычном сегменте интернета) фотофейк распространил пророссийский Telegram-канал „ Срочно, сейчас “ (49 000 просмотров) 17 июня в 17:02 по московскому времени, примерно через полчаса после того, как по телевидению показали оригинальный кадр. Этот канал неоднократно упоминался в разборах „Проверено“ как источник распространения дезинформации об Украине.

Таким образом, флаг ДНР появился на одном из таких скриншотов в результате обработки изображения в фоторедакторе. Вскоре после того, как интернет-пользователи начали публиковать разоблачающие эту подделку кадры, многие СМИ выступили с опровержением своих предыдущих заметок, некоторые даже принесли читателям извинения.

Это утверждение выглядит правдоподобным. В частности, на вирусном видео явно слышен напев „ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла“, отличающий песню украинских болельщиков. Также слово „Путин“ в „румынской“ кричалке звучит во второй раз очень похоже на первый, будто скандирование скопировали и использовали в аудиодорожке снова. Мелкие отличия могут быть связаны с интершумом, также присутствующим на видео.

В то же время в соцсетях стали появляться и другие опровержения — в частности, якобы сделанная на стадионе в Мюнхене запись, на которой звучит песня украинских болельщиков о Путине. На самом деле это видео было снято в 2021 году на матче чемпионата Европы между сборными Украины и Австрии в Бухаресте. Разница между стадионами в румынской столице и крупнейшем городе Баварии заметна даже по количеству ярусов. Отдельные пользователи утверждали, что именно эта аудиодорожка была использована для монтирования кричалки румынских болельщиков в свежем вирусном видео, однако „Проверено“ не может ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт — некоторые различия между записями заметны, но при этом могут быть результатом нехитрой цифровой обработки.

Есть и другие доводы в пользу того, что мы имеем дело с монтажом. Так, фамилия Путин на румынском звучит не совсем так, как в русском или украинском языке. Это связано с особенностями фонетики и заметно в репортажах румынских СМИ.