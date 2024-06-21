В Молдове подписан указ о начале переговоров по вступлению в ЕС

„Членство в ЕС - это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан“, - написала она в своем микроблоге в соцсети Х в пятницу, 21 июня.

„Республика Молдова выполнила все рекомендации Еврокомиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса страны-кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова-ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении. За усилиями по модернизации страны стоят тысячи людей в госучреждениях, и работа каждого из них оказывает решающее влияние на достижение цели нашей страны - подготовить страну к членству в ЕС к 2030 году“, - объявила Санду по итогам заседания Национальной комиссии по европейской интеграции.

По словам президента, на заседании одобрена общая переговорная позиция, которую утвердит правительство. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов назначена главным переговорщиком с ЕС от Молдовы. Майя Санду добавила, что на осеннем референдуме народ Молдовы решит, является ли вступление в Евросоюз „вектором развития страны и наследием, которое мы оставим будущим поколениям“.

Статус кандидата в Евросоюз

Молдова получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году. В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении этой страны в ЕС, 13 марта Еврокомиссия направила на рассмотрение в Евросовет проект рамок переговоров с Молдовой.

В начале июня Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз. Кроме того, 5 июня 11 из 27 стран ЕС обратилась к председательствующей сейчас в Евросоюзе Бельгии с просьбой уже в этом месяце установить рамки переговоров по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, чтобы в конце июня созвать межправительственные конференции с участием двух стран.

В мае еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдова может стать членом ЕС к 2030 году, если власти в Кишиневе докажут приверженность правовому государству и проведут реформы в сфере органов юстиции.