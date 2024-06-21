ВИДЕО | Путин находится в роли просящего: Экс-ведущая „Вестей“ Фарида Курбангалеева о своем статусе „террористки“ и визите Путина в КНДР

Как ты себя чувствуешь в новом статусе?

На самом деле, все то же самое. Ничего принципиально не поменялось. Работа идет. Очень приятно было получить очень большое количество слов поддержки в свой адрес. И у себя в телеге я их получала, и на своей странице в фейсбуке, и в личку очень многие писали. Всем большое спасибо.

С чем связано такое решение, что меня решили выделить таким образом? Все-таки это редкий случай, когда сначала объявляют террористом-экстремистом, уже потом иноагентом. Я не знаю и мне интересно было бы узнать, чем я очень мощно, видимо, триггернула российские власти, силовиков российских?

Ты, кстати, в своем посте написала, что ты догадываешься. То есть, у тебя есть предположение, за какой пост или интервью?

Нет, я имею в виду, что догадываюсь за что. Понятно, что за критику российской власти, за мою профессиональную деятельность. Потому что вообще главная, основная задача журналиста — критиковать власть. Журналист обязан этим заниматься. Ну а если власть творит то, что она творит сейчас, я имею в данном случае российскую власть, то я критикую ее действия.

Кстати, вот интересно, что тебя объявили как раз и внесли в этот список в тот момент, когда Путин был в Северной Корее. Вот такое сращивание у него происходило.