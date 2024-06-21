ВИДЕО | Путин находится в роли просящего: Экс-ведущая „Вестей“ Фарида Курбангалеева о своем статусе „террористки“ и визите Путина в КНДР
В начале недели Росфинмониторинг внес в „перечень террористов и экстремистов“ Фариду Курбангалееву — бывшую ведущую новостей на телеканале „Россия-1“. В эфире программы „И Грянул Грэм“ Фарида рассказала о своем отношении к этому событию, а также поделилась мнением относительно визита Путина в Северную Корею.
Как ты себя чувствуешь в новом статусе?
На самом деле, все то же самое. Ничего принципиально не поменялось. Работа идет. Очень приятно было получить очень большое количество слов поддержки в свой адрес. И у себя в телеге я их получала, и на своей странице в фейсбуке, и в личку очень многие писали. Всем большое спасибо.
С чем связано такое решение, что меня решили выделить таким образом? Все-таки это редкий случай, когда сначала объявляют террористом-экстремистом, уже потом иноагентом. Я не знаю и мне интересно было бы узнать, чем я очень мощно, видимо, триггернула российские власти, силовиков российских?
Ты, кстати, в своем посте написала, что ты догадываешься. То есть, у тебя есть предположение, за какой пост или интервью?
Нет, я имею в виду, что догадываюсь за что. Понятно, что за критику российской власти, за мою профессиональную деятельность. Потому что вообще главная, основная задача журналиста — критиковать власть. Журналист обязан этим заниматься. Ну а если власть творит то, что она творит сейчас, я имею в данном случае российскую власть, то я критикую ее действия.
Кстати, вот интересно, что тебя объявили как раз и внесли в этот список в тот момент, когда Путин был в Северной Корее. Вот такое сращивание у него происходило.
Тут символично, в принципе, даже безотносительно моего кейса, очень символично, что Россия усиленно налаживает связи с этим государством, тоталитарным государством. Видимо, просит Путин у Ким Чен Ына боеприпасы, северокорейское вооружение, которое там есть в огромном количестве. За столько-то десятков лет они, естественно, все это наклепали. Северная Корея в ответ будет получать у России какие-то технологии, видимо, в том числе производство ядерного оружия. В этом тоже ничего хорошего нет. То есть два диктатора объединяются, и эти две диктатуры, по всей видимости, будут укреплять друг друга. Что я могу сказать? Нерадужная перспектива. Я бы не недооценивала эту дружбу. Мы, конечно, над ней все издеваемся, троллим все это в социальных сетях, подсмеиваемся, но, опять-таки, приятного тут мало. Посмотрим, чем это все закончится.
Было видно, конечно, даже по языку тела, что Путину важно заручиться поддержкой Ким Чен Ына, и он находился в такой роли просящего. То есть не Ким Чен Ын к нему с поклоном пришел, а Путин к Ким Чен Ыну. Вот это тоже интересный момент.
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