МНЕНИЕ | Петер Зашев: „Не хотите рожать? Пригласите иммигрантов!“(1)
Когда я, наконец-то, окажусь в доме престарелых, мне нужна будет помощь, а помочь мне будет некому. Люди в наших странах не рожают детей или рожают их недостаточно. Экономику могут спасти иммигранты, считает ассоциированный профессор Стокгольмского университета Петер Зашев.
Минули выборы в Европарламент, крайне правые партии по всей Европе нарастили свою популярность, активно пугая население своих стран: иммигранты нас захватят, иммиграция представляет угрозу для общества. И, надо отдать им должное, чаще всего такие страшилки срабатывают. Приезжие - люди с другими ценностями и традициями, у них другая религия, они внешне выглядят иначе. Обыватель сам продолжает логический ряд: занимают наши рабочие места, получают доступ к системе здравоохранения и социальной защиты и т.д.
На мой взгляд, такая европейская ксенофобия - легкий способ получить голоса и пройти в Европарламент и иные важные политические организации, но она совершенно не нацелена на проблему и поиск ее решения. Иммиграция – это всего лишь следствие; причина же заключается в том, что в странах Евросоюза рождается мало детей, жителей мало и население стареет.
Нас становится меньше
Общий коэффициент рождаемости (TFR) представляет собой среднее количество детей, которые женщина могла бы родить в течение своей жизни. В среднем каждой женщине необходимо иметь 2,1 ребенка (общий коэффициент рождаемости 2,1) для поддержания стабильной численности населения без миграции. Текущий TFR в Европе по состоянию на 2022 год составлял 1,46 живорождений на одну женщину. Тенденция общая для всего ЕС, и даже „отличники“ вроде Франции не могут дойти до цифры 2,1. Нас становится все меньше и меньше. Просто потому, что многие европейцы предпочитают иметь меньше детей, если вовсе решаются их заводить.
По оценкам Евростата, при текущем тренде, к 2100 году население ЕС может сократиться на 6%, или на 27,3 миллиона человек. Социологи и демографы приводят множество причин.
1. Женщина 21 века образована значительно лучше и имеет право и желание заниматься профессиональной карьерой;
2. Завести и содержать детей достаточно дорого. Cогласно отчету Министерства сельского хозяйства США, для супружеской пары со средним доходом и двумя детьми средние затраты на воспитание ребенка от рождения до 17 лет в 2015 году оценивались в 233 610 долларов. С поправкой на инфляцию эта цифра может составить 312 202 долларов по состоянию на март 2024 года. К концу 2022 года до 3 миллионов детей в 26 странах ЕС жили в условиях, эквивалентных относительной бедности по доходам! Вдумайтесь, в Евросоюзе! Это говорит о том, что рождение детей может привести к относительному снижению уровня жизни, особенно во время экономических спадов или кризисов;
3. Дети ограничивают свободу родителей, влияют на их стиль жизни. Да, забудьте о серфинге у берегов Португалии или ночных клубах Лондона. В Финляндии я часто слышу новые „аргументы“ против того, чтобы завести детей: „Я таким образом спасаю нашу планету, на которой и так живет слишком много людей“. Но не будем о далеком 2100-м. Посмотрим ближе. Что нас ждет к 2050-му году? Ничего хорошего!
Мы стареем
Европа стареет. Конечно, по сравнению с прошлым столетием, продолжительность жизни значительно выросла. Снижение детской смертности, повышение уровня жизни, улучшение образа жизни и повышение качества образования, а также достижения в области здравоохранения и медицины очень сильно помогли человечеству. С 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие! Результат? Средний возраст населения Европейского Союза (ЕС) вырос с 36,5 лет в 1995 году до 44,1 года в 2021 году (Евростат, 2022). В 2100 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 32% населения по сравнению с 21% в 2022 году. Люди в возрасте 85+ — самая быстрорастущая группа в ЕС. В 2022 году 2,9 процента жителей ЕС были в возрасте 85 лет и старше. По прогнозам, эта доля увеличится более чем вдвое к 2050 году и почти утроится к 2100 году, достигнув почти 10 процентов от общей численности населения.
Наиболее быстро стареющее население прогнозируется, главным образом, в Восточной Европе - страны Балтии, Польша, Словакия, Румыния и Болгария и Южной Европе - Италия, Испания и Португалия.
Таким образом, решение проблемы сокращения численности населения и старения населения имеет решающее значение для демографического будущего ЕС. Но не только демографическое.
Экономика нуждается в людях
И эти люди нужны не через 20 лет. Индустрии нужны люди сейчас, но их нет. Больницам нужен персонал, но его нет. В кафе и ресторанах нам хочется увидеть живых официантов, но и их мало. Кто летом соберет клубнику? Некому. Некому сесть за руль грузовиков, мало IT-специалистов . И когда я, наконец-то, окажусь в доме престарелых, мне нужна будет помощь, а помочь мне будет некому.
Стабильность нашей пенсионной системы тоже требует достаточное количество работающих людей. Она тесно связана с соотношением работающих людей и пенсионеров. Часто упоминаемый показатель стабильной пенсионной системы — наличие как минимум трех работающих взрослых людей на каждого пенсионера. Это соотношение гарантирует, что взносы нынешней рабочей силы достаточны для поддержки пенсий пожилых людей. Но если в 1960 году на одного пенсионера приходилось 5,1 работника, то сегодня это соотношение упало до 2,8 и, по прогнозам, будет снижаться и дальше. Ожидается, что к 2030 году этот показатель сократится до двух работников на одного пенсионера.
Вот и корень проблемы! Ультра-правые обвиняют и пугают нас иммигрантами, но если не они, то некому будет работать на благо нашей экономики и общества. Ведь дети не рождаются, потому что взрослые люди не хотят их заводить.
Можно ли переломить тренд?
Первая возможность „облегчить“ для взрослых возможность завести детей – обеспечить места в яслях и детских садиках, создать финансовые стимулы и программ длительного оплачиваемого отпуска для мам и пап. Но посмотрите на графике на северные страны – это не работает! До заветных 2,1 там тоже далеко. Журнал The Economist утверждает, что нет доказательств того, что финансовые стимулы работают. Это один редкий случай, когда я не совсем согласен с The Economist. Один из их сильных агументов заключается в том, что в Северной Европе достаточно бесплатных детских садов, образование и здравоохранение находятся на высоком уровне, однако детей не стало рождаться больше. Детей все равно мало.
Вовсе необязательно что Эстония, Болгария, Финляндия или любая другая страна всегда будет существовать на географической карте мире. Римская империя больше не существует – на ее место пришли молодые и динамичные германские племена.
Но мне думается, что проблема более комплексная и требует, соответственно, комплексный подход и больше финансовых вливаний. Идея завести детей в последнее время воспринимается как не очень престижное занятие, оно очень затратно в плане усилий и эмоций (современные родители часто имеют исключительно завышенные требования и ожидания к себе как к „хорошим родителям“), ведет к неминуемой потерей дохода (даже в Скандинавии), и неизбежно меняет образ жизни родителей.
Но если мы любим свой комфорт и свободу, ценим свои доходы и рожаем при этом мало детей, то неудивительно, что нашей стране, нашей экономике и обществу нужны иммигранты. Страх перед которыми нам стараются навязать, при этом аккуратно избегая разговоров о причинах его появления.
Хотите расскажу еще одну страшилку? Вовсе необязательно что Эстония, Болгария, Финляндия или любая другая страна всегда будет существовать на географической карте мире. Римская империя больше не существует – на ее место пришли молодые и динамичные германские племена. Византия тоже уступила болгарам, туркам и т.д. Если какой-то народ устает или впадает в негативную „зону комфорта“, то на его место приходит другой - молодой, смелый и энергичный. И в этом, с точки зрения истории, ничего удивительного нет.
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