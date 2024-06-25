МНЕНИЕ | Петер Зашев: „Не хотите рожать? Пригласите иммигрантов!“

Минули выборы в Европарламент, крайне правые партии по всей Европе нарастили свою популярность, активно пугая население своих стран: иммигранты нас захватят, иммиграция представляет угрозу для общества. И, надо отдать им должное, чаще всего такие страшилки срабатывают. Приезжие - люди с другими ценностями и традициями, у них другая религия, они внешне выглядят иначе. Обыватель сам продолжает логический ряд: занимают наши рабочие места, получают доступ к системе здравоохранения и социальной защиты и т.д.

На мой взгляд, такая европейская ксенофобия - легкий способ получить голоса и пройти в Европарламент и иные важные политические организации, но она совершенно не нацелена на проблему и поиск ее решения. Иммиграция – это всего лишь следствие; причина же заключается в том, что в странах Евросоюза рождается мало детей, жителей мало и население стареет.

Нас становится меньше

Общий коэффициент рождаемости (TFR) представляет собой среднее количество детей, которые женщина могла бы родить в течение своей жизни. В среднем каждой женщине необходимо иметь 2,1 ребенка (общий коэффициент рождаемости 2,1) для поддержания стабильной численности населения без миграции. Текущий TFR в Европе по состоянию на 2022 год составлял 1,46 живорождений на одну женщину. Тенденция общая для всего ЕС, и даже „отличники“ вроде Франции не могут дойти до цифры 2,1. Нас становится все меньше и меньше. Просто потому, что многие европейцы предпочитают иметь меньше детей, если вовсе решаются их заводить.

По оценкам Евростата, при текущем тренде, к 2100 году население ЕС может сократиться на 6%, или на 27,3 миллиона человек. Социологи и демографы приводят множество причин.

1. Женщина 21 века образована значительно лучше и имеет право и желание заниматься профессиональной карьерой;