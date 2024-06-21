„Вообще-то пограничники сразу намекали, а мы не понимали их“. Что рассказывают люди, которые хотят перейти границу с Россией, но застряли в очереди в Нарве

Мужчина, он стоит за девушкой в очереди, включается в разговор и с сомнением добавляет, что не считает это причиной для закрытия погранпункта. „Россия пропускает людей и ночью, после 23:00 их КПП не пускает в Эстонию, а в свою сторону они пускают“, - уверенно говорит он. И добавляет, что возмущен тем, что вчера даже женщин с детьми и людей на инвалидных креслах не пустили вечером, когда мост уже был пуст, а до 23:00 оставалось два часа.

Рядом с ней стоит молодая девушка. Она прилетела вчера из Праги. Добиралась через Таллинн. „Я вчера как только почувствовала, что что-то не так, забронировала номер в хостеле, 500 метров отсюда, - рассказывает она о себе. - Я приехала в 18:30, два часа стояла в очереди, потом пошла к водителю автобуса узнавать, что и как. Водитель LuxExpress стоял с нами все это время, мужчина был приветливым, старался нам помочь, чем может, созванивался с кем-то, уточнял информацию, сказал нам, что автобусы в России будут нас ждать, что никто нас не бросит. Потом я пошла к пограничникам. Вышел главный смены, он сказал, что граница закрыта до утра, что мы можем не ждать. Как он объяснил: дело в российских пограничниках, потому что они долго проверяли документы, из-за этого образовалась толпа на мосту. И они решили избежать риска, не оставить нас на мосту, в ловушке между двумя границами, как других людей предыдущей ночью“.

„Самое кощунственное, что пограничники знали раньше, что граница будет закрыта, а людям они сказали об этом открыто позже. Если бы я сразу это поняла, то забронировала бы нормально себе отель“, - расстроенно добавляет женщина.

Молодая женщина в очереди рассказывает, что приехала на автобусе в пять вечера 20 июня. „Стояла, а около восьми часов нам сказали, что погранпункт уже работать не будет до утра, - говорит она, поддерживая свой чемодан. - Вообще-то пограничники сразу, как я встала в очередь, намекали, а мы не понимали их. Они говорили: скорее всего, вы не пройдете, ищите отели, время пока у вас есть, погуляйте лучше. Но мы не поняли этих намеков“.

„Все начали требовать показать официальную бумагу, говорить, что они не понимают, на основании чего вообще можно закрыть границу, пытались и договориться в том числе, чтобы хотя бы с детьми пропустили, - продолжает рассказывать девушка, которая едет из Чехии в Москву. - Женщина, вот тут стояла со мной, опоздала на утренний рейс. Мужчина, который рядом со мной стоял, тоже должен был днем лететь, а теперь все, не успел на самолет. Мне нужно в понедельник быть в Москве, мне не горит, но столько стоять, конечно, некомфортно“.

Мужчина лет 35 из Нарвы, без багажа, говорит, что удивился очереди, он не слышал про закрытие границы 20 июня, спокойно пришел к 6 утра на площадь и был в шоке. На вопрос, не стоит ли поехать позже, отвечает: „Я не могу не стоять, у меня мама там, есть обстоятельства, по которым важно быть с ней сейчас. Я взял дни на работе, подгадал к Яновой ночи, чтобы подольше побыть у нее. Но не знаю, когда пройду. Стоять буду. За мной стоит компания из Финляндии. Рядом еще люди не из Эстонии. Мне кажется, что иностранцев здесь больше, чем местных. Хоть бы быстрее финны открыли границу, иначе все так у нас и будет“.

Женщина рядом, услышав замечание, что, возможно, стоит подождать и потом ехать, когда не будет таких очередей, возмущенно говорит: „А вы думаете, мы в отпуск едем? У меня мама с инсультом попала в больницу, мне нужно скорее, как я поеду позже, хоть и местная? Здесь есть те, кто едет из других стран к своим стареньким родителям, это получается сделать только раз в год во время отпуска, вы понимаете, что значит - видеть родителей раз в год, а перевезти сюда их невозможно?“ У женщины на глазах слезы.