Семейные врачи: летние забавы - батуты и самокаты - увеличивают количество несчастных случаев в летний сезон

По словам доктора Кариты Кошелевой, медицинского руководителя службы инфолинии семейных врачей 1220, основной причиной падений и травм в летний сезон являются несчастные случаи с легкими средствами передвижения, к которым относятся роликовые коньки, скейтборды, электросамокаты, гироскутеры и велосипеды. „Люди падают как при самостоятельном управлении транспортным средством, так и при столкновении с другими людьми в разных ситуациях“, — отмечает Кошелева.

В преддверии длинных выходных во время Яанова дня особое внимание стоит также уделять безопасности ​​при использовании батутов, установленных на различных мероприятиях, дома и в игровых комнатах. К сожалению, они несут с собой повышенный риск падений и получения травм. Несчастные случаи на батуте часто могут быть весьма серьезными, они могут произойти из-за приземления в неправильном положении, попытки выполнить сальто или другие воздушные акробатические трюки в воздухе, удара от столкновения с другим человеком или падения с батута. Несчастные случаи также случаются из-за падения на край батута или на раму. Прежде всего в качестве мер предосторожности батуты следует использовать только в присутствии присматривающих за ними взрослых, батуты также должны быть правильно установлены и находиться в исправном состоянии.

Холод – первая помощь при травме

При сотрясении мозга, не требующем медицинской помощи, быстрое подспорье можно найти в морозильной камере. „При обычном сотрясении мозга первым выбором являются холодные компрессы. Холод следует прикладывать к коже через ткань и желательно на 15-20 минут за раз. В первые дни травмы холод нужно прикладывать каждые 2-4 часа с целью уменьшения боли и отека“, — советует доктор Кошелева.

Но как убедиться, что травма, полученная после падения, не требует дальнейшей медицинской помощи? „Если травма не сопровождается сильным отеком, изменением формы или ограничением подвижности, достаточно обратиться к семейному врачу или позвонить на инфолинию 1220“, — объясняет доктор Кошелева.