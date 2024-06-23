Семейные врачи: летние забавы - батуты и самокаты - увеличивают количество несчастных случаев в летний сезон
Выходные перед Яановым днем и продолжительные праздники увеличивают рабочую нагрузку бригад скорой помощи, полиции и спасательных служб, и в этот период среди других несчастных случаев увеличивается количество травм и падений. По консультационному телефону семейных врачей 1220 можно получить консультации по проблемам со здоровьем, которые можно вылечить или облегчить с помощью домашних средств.
По словам доктора Кариты Кошелевой, медицинского руководителя службы инфолинии семейных врачей 1220, основной причиной падений и травм в летний сезон являются несчастные случаи с легкими средствами передвижения, к которым относятся роликовые коньки, скейтборды, электросамокаты, гироскутеры и велосипеды. „Люди падают как при самостоятельном управлении транспортным средством, так и при столкновении с другими людьми в разных ситуациях“, — отмечает Кошелева.
В преддверии длинных выходных во время Яанова дня особое внимание стоит также уделять безопасности при использовании батутов, установленных на различных мероприятиях, дома и в игровых комнатах. К сожалению, они несут с собой повышенный риск падений и получения травм. Несчастные случаи на батуте часто могут быть весьма серьезными, они могут произойти из-за приземления в неправильном положении, попытки выполнить сальто или другие воздушные акробатические трюки в воздухе, удара от столкновения с другим человеком или падения с батута. Несчастные случаи также случаются из-за падения на край батута или на раму. Прежде всего в качестве мер предосторожности батуты следует использовать только в присутствии присматривающих за ними взрослых, батуты также должны быть правильно установлены и находиться в исправном состоянии.
Холод – первая помощь при травме
При сотрясении мозга, не требующем медицинской помощи, быстрое подспорье можно найти в морозильной камере. „При обычном сотрясении мозга первым выбором являются холодные компрессы. Холод следует прикладывать к коже через ткань и желательно на 15-20 минут за раз. В первые дни травмы холод нужно прикладывать каждые 2-4 часа с целью уменьшения боли и отека“, — советует доктор Кошелева.
Но как убедиться, что травма, полученная после падения, не требует дальнейшей медицинской помощи? „Если травма не сопровождается сильным отеком, изменением формы или ограничением подвижности, достаточно обратиться к семейному врачу или позвонить на инфолинию 1220“, — объясняет доктор Кошелева.
В отделение неотложной помощи следует обращаться людям, у которых уже наблюдается сильный отек, ограничение подвижности и изменение формы конечности.
После падения также необходимо промыть и очистить повреждения кожи, царапины или раны, поскольку загрязненными они являются фактором риска воспаления. „Если повреждение кожи находится на участке, который легко загрязняется, рекомендуется носить пластырь или повязку в течение дня, но вечером дома ссадину можно оставить открытой без защиты пластыря“, — делится советами доктор Кошелева.
По словам доктора Кошелевой, в медицинской помощи нуждаются и люди с электротравмами, с травмами из-за разъедающих средств и ожогов. „За неотложной помощью также следует обратиться, если инородное тело попало в дыхательные пути или пищеварительный тракт. Также более быстрого оказания помощи, как правило, требуют укусы животных, так как в таких случаях велик риск развития воспаления“, — перечисляет она.
Взрослые должны обновлять прививку от столбняка через каждые 10 лет
По словам врача, при некоторых ранах, проникающих через кожу, существует вероятность заражения столбняком. „К таким ранам относятся раны, загрязненные почвой, слюной или навозом, фекалиями, колотые раны, в том числе уколы иглой, огнестрельные ранения, обморожения и ушибы. При таких травмах важно своевременно обращаться к врачу“, — подчеркивает доктор Кошелева.
Вакцинация от столбняка была внедрена в Эстонии в 1951 году и благодаря ей эта болезнь практически исчезла. Однако взрослым рекомендуется ревакцинация через каждые 10 лет.
Рекомендации Клиники Тартуского Университета по наблюдению состояния детей и молодых людей в домашних условиях после легкой травмы головы
После легкой травмы головы наиболее критическим периодом являются первые 32 часа. В этот период будьте рядом с пострадавшим и следите за его состоянием и поведением.
В течение первых 24−48 часов — очень важен отдых, как физический, так и душевный, спокойный и экономный режим дня, избегание резких поворотов головы, физических нагрузок и мест скопления людей. Задавайте открытые прямые вопросы об ощущениях ребенка: например, как он себя чувствует и т. д., чтобы ребенок отражал свое реальное состояние.
Положите на возникшую на голове шишку холодное полотенце или пакет со льдом, обернутый в ткань.
Есть и пить можно без особых ограничений.
Нельзя давать ребенку сильные обезболивающие в первые 24 часа после травмы, а также нельзя давать аспирин или снотворные.
Ребенок должен лежать с приподнятой головой.
Молодым людям нужно напомнить и подчеркнуть, что нельзя употреблять алкогольные напитки в течение как минимум трех дней после травмы, а также нельзя пить энергетические напитки (они мешают сну).
Симптомы, требующие немедленного реагирования:
Немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь, если у вашего ребенка есть какие-либо из следующих симптомов:
Необычная сонливость или существенно затрудненное пробуждение – ребенка невозможно разбудить ото сна (в период сна ребенка следует будить каждые 2 часа).
Усиливающаяся головная боль.
Постоянная или усиливающаяся тошнота и рвота.
Судороги или другие припадки.
Кровь или водянистые выделения из носа или уха.
Слабость или онемение в руке или ноге, неустойчивая походка, невнятная речь.
Растерянность, перевозбуждение, странное поведение.
Дезориентация личности или в пространстве.
Один зрачок больше другого, странные движения глаз, двоение в глазах или другие проблемы со зрением.
Очень быстрый или медленный пульс или необычный ритм дыхания.
Быстрое увеличение шишки/отека под кожей.
Симптомы, о которых не стоит беспокоиться:
Легкая головная боль.
Легкая тошнота, потеря аппетита.
Плохое настроение, капризы.
Трудности с концентрацией внимания или легкая забывчивость.
Усталость и нарушение сна.
Эти жалобы обычно проходят в течение нескольких недель, реже – через несколько месяцев.
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