ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Украина совершила камбэк в матче со Словакией и одержала важную победу

Словаки более активно начали матч и создали несколько очень опасных моментов, но украинцев спас Анатолиий Трубин. На 17-й минуте словаки бросили аут, который закончился тем, что Зинченко упустил за спину Шранца, который четко пробил головой. После пропущенного мяча подопечные Сергея Реброва перехватила инициативу и создала несколько опасных моментов. Отличный шанс у украинцев возник на 34-й минуте, когда Александр Тимчик пробил штангу.

Украинские футболисты активнее начали второй тайм и на 54-й минуте это принесло свои плоды. Шапаренко получил пас от Зинченко и в одно касание пробил в ближний угол.

Украинцы не стали останавливаться на достигнутом и в концовке вырвали победу. На 80-й минуте вышедший на замену Яремчук получил классный заброс от Шапаренко, принял мяч и легким касанием пробил мимо Дубравки.

Украина одержала очень важную победу и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Все решится 26 июня в последней игре с Бельгией.

В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут две сильнейшие сборные каждого квартета, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok..