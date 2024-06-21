Главный тренер „Левадии“: Испания - молодая сборная с большим потенциалом
В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу в матче второго тура группы B сборная Испании благодаря автоголу обыграла команду Италии со счетом 1:0 и досрочно вышла в 1/8 финала. Корреспондент RusDelfi поговорил с главным тренером таллиннской „Левадией“ Курро Торресом, который рассказал о сборной Испании.
Курро Торрес возглавил „Левадию“ в конце 2022 года и уже второй сезон руководит командой. Он также работал тренером в дублирующей команде „Валенсии“. В качестве игрока он много лет играл за „Валенсию“, в составе которой ему удалось выиграть местные трофеи, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
В 2001 году Торрес дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче против Мексики в Уэльве (1:0). Позже он был включён в состав сборной на чемпионат мира по футболу 2002 года, где вышел на поле в матче против ЮАР на групповом этапе.
Сборная Испании почти идеально прошла отборочный этап и, несмотря на молодой состав, все равно считается одним из фаворитов Евро-2024.
„Испания — это молодая сборная с большим потенциалом. Посмотрим, как далеко мы сможем пройти. Команду уже привычно относят к главным фаворитам, хотя сегодня многие в этом сомневаются. Но я верю, что мы победим“ - сказал Курро Торрес.
В распоряжении главного тренера Луиса-де ла Фуэнте не так много по-настоящему звездных игроков, но много талантливых будущих звезд, среди которых особенно выделяются Родри („Манчестер Сити“) и Ламин Ямаль („Барселона“). По словам Курро Торреса, очень сложно выделить какого-то игрока отдельно.
„У нас много действительно выдающихся футболистов. Однако я считаю, что класс команды определяется стилем ее игры. Игроки должны воплощать на поле идеи тренера. Но при этом еще и проявлять индивидуальное мастерство. В то же время, никто не должен „тянуть одеяло на себя“.“, — считает Курро Торрес.
Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте выиграл с молодежной сборной Испании (U19) чемпионат Европы, в 2018-м году выиграл ЧЕ со сборной Испанией U21. Далее вывел олимпийскую сборную Испании в финал на олимпийских играх. Совсем недавно помог основной сборной Испании выиграть Лигу наций.
„Надеюсь, он продолжит добиваться успеха. Это тренер, обладающий большим опытом работы со сборными. Пока что результаты нашей команды безусловно радуют“, — отметил Торрес и добавил, что нынешний тренер вполне может стать для Испании следующим легендарным Луисом Арагонесом, под руководством которого Испания выиграла ЧЕ-2008.
Испанский специалист также выделил в нынешней сборной Испании сильные и слабые стороны.
„Как я уже говорил, наше преимущество заключается в сплоченности. Сборная очень сильна как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Конечно, многое будет зависеть от того, как сложится этот чемпионат. И команда должна быть готова к любым неожиданностям“, — отметил Торрес.
На нынешнем Евро-2024 очень много команд, которые способны одержать победу на турнире и главный тренер выделил несколько команд.
„На турнире много фаворитов: Франция, Англия, Италия, Голландия, Испания, Германия. Эти команды всегда борются за титул. И у каждой из них есть свои козыри. Считается, что сегодня у Италии обновленная команда, которая может иметь те же недостатки, что и Испания. Но они всегда сражаются за победу, и обыграть их крайне непросто“, — подытожил Курро Торрес.
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