В Латвии появился опасный наркотик: в больницу за несколько дней попали семь подростков

В целом с начала года в BKUS поступило 29 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет. Все они находились в опасном для жизни состоянии, некоторые оказались в реанимации. Часть из них попала в больницу несколько раз.

Ренате Снипе, главный врач BKUS, рассказала в интервью TV3, что многие пациенты не знают, что они приняли.

Некоторые из них утверждают, что употребляют „относительно менее опасный наркотик - марихуану“, заявила Снипе. Но, по всей видимости, марихуана была обработана новым видом опиоидного наркотика. Даже небольшая доза этого препарата вызывает опасное для жизни состояние. „Угроза жизни очень высока“, - подчеркивает врач.

BKUS проинформировала о ситуации полицию. Снипе призывает родителей обсуждать с детьми употребление различных веществ.

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