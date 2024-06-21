Гарем и убийства Рамзана Кадырова. О чем новый фильм „Проекта“

Одним Рамзан Кадыров кажется жутким лицом чеченского народа. Другим - „пехотинцем Путина“, необходимым России для того, чтобы удерживать всегда готовую взорваться непокорную Чечню. Третьи видят в нем наемного убийцу Владимира Путина. Ведь это его наймиты лишили жизни Бориса Немцова, Анну Политковскую и еще многих других людей. Четвертые - распоясавшегося кавказского царька, которого так любит российский „вождь“, что позволяет ему буквально все, в благодарность за переход его семьи на сторону России в Чеченских войнах...