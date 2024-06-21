Гарем и убийства Рамзана Кадырова. О чем новый фильм „Проекта“
Российское оппозиционное расследовательское издание „Проект“ выпустило документальный фильм-расследование про главу Чечни Рамзана Кадырова и его клан - „Вертикаль Кадырова“. Казалось бы, биография чеченского „падишаха“ изучена под лупой и ничего нового сказать уже нельзя. Однако, журналистам „Проекта“ удалось это сделать. Фильм дает гораздо больше информации, чем даже хотели сказать авторы, пишет Delfi.lv.
Одним Рамзан Кадыров кажется жутким лицом чеченского народа. Другим - „пехотинцем Путина“, необходимым России для того, чтобы удерживать всегда готовую взорваться непокорную Чечню. Третьи видят в нем наемного убийцу Владимира Путина. Ведь это его наймиты лишили жизни Бориса Немцова, Анну Политковскую и еще многих других людей. Четвертые - распоясавшегося кавказского царька, которого так любит российский „вождь“, что позволяет ему буквально все, в благодарность за переход его семьи на сторону России в Чеченских войнах...