МНЕНИЕ | Ковальченко: „Война в Украине стала находкой для Ким Чен Ына. Теперь с ним дружит Владимир Путин“

Впервые за 24 года президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею. В Пхеньян нечасто приезжают гости подобного уровня, поэтому Путина ждал теплый прием с демонстрацией всех достижений коммунистического режима. Корейский лидер Ким Чен Ын показал своему гостю, как нужно выдрессировать население страны, чтобы оно и головы не могло поднять без разрешения начальства. В ходе визита Путин, скорее всего, получил заверения в бесперебойных поставках снарядов на украинский фронт, а Ким – гарантии защиты в случае нападения на свою страну, а главное – приток твердой валюты за снаряды. Теперь Пхеньян окончательно стал одним из главных союзников нынешнего Кремля наряду с Минском и Тегераном.

Путин сделал Киму приятное, лично явившись в Пхеньян. Раньше сам северокорейский диктатор ездил в Россию, но теперь нужно было персонально засвидетельствовать ему свое почтение. После начала полномасштабной войны в Украине Путин редко выбирается за границу и принимает у себя только проверенных людей, вроде Александра Лукашенко. В большинство стран мира он поехать не может, так как не поверит гарантиям невыдачи себя любимого международному трибуналу в Гааге. В Европе и США его уже никто не ждет, а вот Северная Корея давно мечтала принять у себя такого „дорогого гостя“.