Финляндия не возобновит отношения с РФ до конца войны

Глава МИД Финляндии, руководившая подготовкой доклада, выразила надежду на то, что Россия со временем превратится в демократическую страну, но добавила, что ждать быстрых перемен не следует. При этом Валтонен считает важным сохранять знания о России и „максимально поддерживать“ условия функционирования российского гражданского общества.

Непосредственной военной угрозы для Финляндии нет

По оценке финского правительства, в настоящее время непосредственная военная угроза для Финляндии отсутствует. Вместе с тем в Хельсинки считают необходимым подготовиться к потенциальному применению военной силы против Финляндии. Кроме того, в стране ожидают продолжения российских гибридных атак, одним из примеров которых является организуемый Москвой поток просителей убежища из третьих стран на финско-российской границе.

Элина Валтонен констатировала, что российская военная агрессия измениласитуацию с безопасностью, а также показала важность наличия системы международных правил. То, что Финляндия и Швеция недавно вступили в НАТО, „укрепит стабильность в Балтийском море и Северной Европе и снизит риск применения военной силы в регионе“, заверила министр.

„Членство в НАТО знаменует собой новую эру для Финляндии. Свою безопасность Финляндия теперь рассматривает с точки зрения коллективной обороны НАТО, вносит свой вклад в безопасность всего альянса и вместе со своими союзниками по НАТО работает ради общих ценностей“, - указала она. Одновременно Валтонен подчеркнула, что внешняя политика Финляндии основывается на ценностях демократии и верховенстве закона.

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