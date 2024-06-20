Издавал ли Пётр I указ о том, что подчинённый перед начальством должен „иметь вид лихой и придурковатый“?

Согласно многочисленным публикациям в интернете, Пётр I издал указ следующего содержания: „Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство“. Это предписание якобы за авторством первого российского императора используют не только в подписях к забавным фотографиям животных, но и в советах по субординации и корпоративной психологии. Более того, текст этого указа всерьёз разбирали авторы „Комсомольской правды“, РИА „Новости“, радио „Вести.ФМ“ и портала „Научная Россия“.

За своё многолетнее правление Пётр I издал множество указов. Сейчас эти тексты доступны на сайте Президентской библиотеки им. Ельцина. Найти там повеление о „лихом и придурковатом виде“ нам не удалось. К аналогичным результатам привёл и поиск по Полному собранию законов Российской империи, которое представлено на сайте Российской национальной библиотеки. В интернете указ о подчинённых обычно датируется либо 9 декабря 1708 года, либо 9 декабря 1709 года. В первом случае мы обнаружили указ о наборе рекрутов „в подмосковных городах и уездах“, где нет ничего про „лихой и придурковатый вид“, во втором — вообще ни одного документа.

Не знают о существовании такого указа и профессиональные историки. Старший научный сотрудник Государственного исторического музея Геннадий Марштупа говорил, что ему „в источниках не попадался текст с такими словами“. Директор Центра истории России нового времени НИУ ВШЭ Игорь Федюкин считает, что подобный указ — это „фейк, причём запущенный, кажется, уже в эпоху интернета“. По мнению историка, содержание текста противоречит позиции императора, который, наоборот, считал, что „смущать“ собственное руководство и рассказывать о его ошибках государю необходимо. Поддерживает коллег и историк Глеб Казаков, который подчёркивает, что текст „уж больно по своему содержанию и стилю похож на анекдоты, которые и про Петра сочинялись, и про других монархов“.