Издавал ли Пётр I указ о том, что подчинённый перед начальством должен „иметь вид лихой и придурковатый“?
В интернете широко распространён текст указа, в котором российский император якобы объясняет, как подчинённый должен вести себя при встрече с начальством. Мы проверили, издавал ли Пётр I такой указ на самом деле.
Согласно многочисленным публикациям в интернете, Пётр I издал указ следующего содержания: „Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство“. Это предписание якобы за авторством первого российского императора используют не только в подписях к забавным фотографиям животных, но и в советах по субординации и корпоративной психологии. Более того, текст этого указа всерьёз разбирали авторы „Комсомольской правды“, РИА „Новости“, радио „Вести.ФМ“ и портала „Научная Россия“.
За своё многолетнее правление Пётр I издал множество указов. Сейчас эти тексты доступны на сайте Президентской библиотеки им. Ельцина. Найти там повеление о „лихом и придурковатом виде“ нам не удалось. К аналогичным результатам привёл и поиск по Полному собранию законов Российской империи, которое представлено на сайте Российской национальной библиотеки. В интернете указ о подчинённых обычно датируется либо 9 декабря 1708 года, либо 9 декабря 1709 года. В первом случае мы обнаружили указ о наборе рекрутов „в подмосковных городах и уездах“, где нет ничего про „лихой и придурковатый вид“, во втором — вообще ни одного документа.
Не знают о существовании такого указа и профессиональные историки. Старший научный сотрудник Государственного исторического музея Геннадий Марштупа говорил, что ему „в источниках не попадался текст с такими словами“. Директор Центра истории России нового времени НИУ ВШЭ Игорь Федюкин считает, что подобный указ — это „фейк, причём запущенный, кажется, уже в эпоху интернета“. По мнению историка, содержание текста противоречит позиции императора, который, наоборот, считал, что „смущать“ собственное руководство и рассказывать о его ошибках государю необходимо. Поддерживает коллег и историк Глеб Казаков, который подчёркивает, что текст „уж больно по своему содержанию и стилю похож на анекдоты, которые и про Петра сочинялись, и про других монархов“.
Сомнения в подлинности указа вызывают и использованные в тексте речевые обороты. Национальный корпус русского языка позволяет проверить, как часто и в какие годы применялись те или иные слова и выражения. Например, первое использование слова „придурковатый“ зафиксировано в русскоязычном тексте только в конце XIX века — крайне маловероятно, что слово, якобы известное в начале XVIII века, больше, чем на полтора столетия, выпало из оборота. Более того, слово „начальство“ на рубеже XVIII–XIX веков зачастую использовалось в значении, отличном от современного: оно означало не группу руководителей, а скорее обязанность руководить чем-либо или кем-либо. Например, были распространены конструкции вроде „принять начальство над“ в значении „начать руководить чем-либо“.
Самые ранние упоминания этого указа, которые нам удалось найти, относятся к рубежу XX и XXI веков. Украинский писатель Андрей Дурунда в 1999 году издал роман „Слёзы святой Марии“, где якобы повеление Петра I стало одним из эпиграфов. На этот указ ссылаются и другие украинские авторы того времени, например сатирик Евгений Дудар. В детективном романе Татьяны Степановой „Зеркало для невидимки“ 2000 года есть такой фрагмент: „На стене над столом висел красочный плакат с изображением Судьи Дредда во всём его космическом великолепии. Ниже красовался плакат поменьше, где чёрной тушью была написана следующая рекомендация: „Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый. Чтобы разумением своим не смущать начальства“. И подпись: Пётр I, царский указ за номером…“ Наконец, в „Записях и выписках“ филолога Михаила Гаспарова, опубликованных в 2001 году, говорится, что „выписку“ с аналогичным текстом он видел на стенке в здании Российского фонда фундаментальных исследований (существует с 1992 года). Вполне вероятно, что этот текст родился среди историков конца XX века в виде шутки, но в какой-то момент стал известен широкой аудитории, которая приняла его за настоящий указ, изданный императором.
Итог: Фейк