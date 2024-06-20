Южная Корея может начать поставки оружия Украине

После заключения договора о сотрудничестве, обороне и стратегическом партнерстве между Россией и КНДР Южная Корея рассмотрит вопрос о поставках вооружений Украине, сообщил в четверг, 20 июня, советник по национальной безопасности страны Чан Хо Чжин. Правительство в Сеуле „выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения“, подчеркнул он, добавив, что любое сотрудничество, прямо или косвенно содействующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совбеза ООН.

В офисе президента Южной Кореи не стали ни подтверждать, ни опровергать сообщения о пересмотре Сеулом вопроса о поставках вооружений Киеву, указав, что пока не будут открыто комментировать эту тему. „О конкретных мерах будет сообщено позднее, мы не хотим раскрывать планы заранее, и нам интересна реакция России“, - пояснил информагентству Ренхап источник в офисе южнокорейского президента.

Крупный поставщик вооружений

Южная Корея - один из крупнейших в мире поставщиков вооружений, но оружие в Украину она не отправляет. Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ценит это обстоятельство в отношениях двух стран. В то же время некоторые мировые СМИ сообщали, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон переправлять их оттуда в Украину.

Соглашение о партнерстве было подписано президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном 19 июня. Один из пунктов документа гарантирует сторонам взаимную военную помощь в случае вторжения третьей страны.

Южная и Северная Корея, которые до 1948 года были единым государством, с 1950 года официально находятся в состоянии войны. После активных боевых действий, приведших к гибели сотен тысяч человек, страны в 1953 году подписали перемирие. С тех пор им так и не удается заключить мирный договор.

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