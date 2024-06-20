Страны НАТО согласовали кандидатуру нового генсека. Кто им станет?

До недавнего времени единственным членом альянса, не согласившимся с кандидатурой Рютте, оставалась Румыния — президент страны Клаус Йоханнис сам претендовал на должность генсека НАТО. Однако на сегодняшнем заседании румынского Совета безопасности во главе с Йоханнисом было принято решение поддержать нидерландского политика.

Утверждение нового генерального секретаря состоится на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Он приступит к исполнению своих обязанностей в начале октябре.

На протяжении последних 14 лет Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов. Осенью прошлого года он объявил о проведении внеочередных выборов и уходе из национальной политики после назначения следующего главы правительства. Коалиционные переговоры после выборов затянулись; как ожидается, новый премьер-министр будет назначен этим летом.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на этой должности с 2014 года. Его полномочия несколько раз продлевались в том числе из-за того, что союзники не могли достичь консенсуса по кандидатуре его преемника.

Аналитики оценивают Рютте как опытного переговорщика, который способен найти общий язык с любым контрагентом. Эта характеристика особенно важна в свете грядущих президентских выборов в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп, известный неоднозначным отношением к союзным обязательствам Вашингтона перед НАТО.

В то же время критики обращают внимание, что за почти полтора десятилетия в кресле премьер-министра Рютте не смог довести расходы Нидерландов на оборону до целевого показателя в 2% от ВВП. Достичь таких результатов, по последним оценкам НАТО, королевство сможет только в этом году.

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