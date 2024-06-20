Изнасилование еврейской девочки в парижском парке вызвало протесты. Макрон выступил с осуждением антисемитизма

По данным французских СМИ, девочка рассказала полиции, что в прошлую субботу гуляла в парке в Курбевуа, к северо-западу от Парижа, с подругой. К ней подошли трое мальчиков — двое 13-летних и один ее ровесник. Как минимум с одним из них она была знакома.

По словам жертвы, мальчики затащили ее в уединенное место, после чего стали оскорблять ее антисемитскими выражениями и изнасиловали.

Мальчиков арестовали в понедельник. Двоим из них были предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, антисемитских оскорблениях и насилии, а также в угрозах убийством — французские СМИ сообщили, что один из нападавших угрожал убить девочку, если она обратится в полицию.

В среду в городе прошла демонстрация против антисемитизма. Люди вышли на улицы с плакатами, на некоторых было написано „Это могла быть ваша сестра“.

Макрон упомянул о нападении в Курбевуа в ходе заседания Совета министров в среду.

Он попросил министра образования Николь Беллубе обеспечить в ближайшие несколько дней проведение в школах уроков на темы расизма и ненависти к евреям, чтобы предотвратить „проникновение ненавистнических высказываний с серьезными последствиями“ в школы.

Позже Беллубе написала в соцсети X: „Нет предела ужасу… Изнасилование, антисемитизм: каждая часть этого преступления вызывает отвращение“.

Премьер-министр Габриэль Атталь назвал нападение „абсолютно отвратительным, невыносимым и неописуемым“.

„К сожалению, с 7 октября антисемитизм в нашей стране снова на подъеме“, — сказал он в интервью телеканалу TF1.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа заявил, что он „в ужасе“.

„Правосудие должно решительно наказать виновных в этом отвратительном поступке. За этот беспрецедентный всплеск антисемитизма никому не может быть оправдания“, — написал Корсиа в соцсети X.

В докладе Совета еврейских институтов Франции за январь 2024 года говорится, что в период с 2022 по 2023 год количество антисемитских инцидентов во Франции увеличилось на 284%.