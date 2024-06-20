Изнасилование еврейской девочки в парижском парке вызвало протесты. Макрон выступил с осуждением антисемитизма
После того, как во Франции стало известно об изнасиловании 12-летней еврейской девочки, президент Эммануэль Макрон заявил, что школам страны угрожает „бич антисемитизма“. Полиция считает, что преступление было совершено на почве ненависти, пишет BBC News Русская служба.
По данным французских СМИ, девочка рассказала полиции, что в прошлую субботу гуляла в парке в Курбевуа, к северо-западу от Парижа, с подругой. К ней подошли трое мальчиков — двое 13-летних и один ее ровесник. Как минимум с одним из них она была знакома.
По словам жертвы, мальчики затащили ее в уединенное место, после чего стали оскорблять ее антисемитскими выражениями и изнасиловали.
Мальчиков арестовали в понедельник. Двоим из них были предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, антисемитских оскорблениях и насилии, а также в угрозах убийством — французские СМИ сообщили, что один из нападавших угрожал убить девочку, если она обратится в полицию.
В среду в городе прошла демонстрация против антисемитизма. Люди вышли на улицы с плакатами, на некоторых было написано „Это могла быть ваша сестра“.
Макрон упомянул о нападении в Курбевуа в ходе заседания Совета министров в среду.
Он попросил министра образования Николь Беллубе обеспечить в ближайшие несколько дней проведение в школах уроков на темы расизма и ненависти к евреям, чтобы предотвратить „проникновение ненавистнических высказываний с серьезными последствиями“ в школы.
Позже Беллубе написала в соцсети X: „Нет предела ужасу… Изнасилование, антисемитизм: каждая часть этого преступления вызывает отвращение“.
Премьер-министр Габриэль Атталь назвал нападение „абсолютно отвратительным, невыносимым и неописуемым“.
„К сожалению, с 7 октября антисемитизм в нашей стране снова на подъеме“, — сказал он в интервью телеканалу TF1.
Главный раввин Франции Хаим Корсиа заявил, что он „в ужасе“.
„Правосудие должно решительно наказать виновных в этом отвратительном поступке. За этот беспрецедентный всплеск антисемитизма никому не может быть оправдания“, — написал Корсиа в соцсети X.
В докладе Совета еврейских институтов Франции за январь 2024 года говорится, что в период с 2022 по 2023 год количество антисемитских инцидентов во Франции увеличилось на 284%.
В докладе также отмечается, что в прошлом году почти 13% из них произошли в школах. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября был отмечен значительный всплеск антисемитских преступлений.
Две недели назад президент Макрон объявил внеочередные парламентские выборы, и во Франции разгорелась жаркая предвыборная кампания. Политики со всех сторон спектра поспешили высказаться.
Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии „Непокоренная Франция“, осудил „антисемитский расизм“.
Глава крайне правого „Национального объединения“ Марин Ле Пен призвала избирателей помнить о „стигматизации евреев крайне левыми“, когда они придут к избирательным урнам в конце июня.
„Национальному объединению“, нанесшему сокрушительное поражение партии „Возрождение“ Макрона на выборах в Европарламент, прочат победу на досрочных выборах. В этом случае лидер партии Ле Пен Жордан Барделла станет премьер-министром.
Он заявил, что в случае прихода к власти будет „бороться с антисемитизмом, который терзает Францию с 7 октября“.
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