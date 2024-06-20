МНЕНИЕ | Андрей Коробейник: Кая Каллас и „белки“ приведут нас к нищете! Экономика Эстонии находится в упадке уже три года

Эстонская экономика тонет уже почти три года, и спасательных кругов пока не видать. Многие возлагают надежды на избавление от Каи Каллас, но напрасно. Отправка премьер-министра в Европу не изменит экономическую политику Партии реформ, а по результатам парламентских выборов прошлого года сформировать правительство без участия Партии реформ будет очень непросто. Оппозиционные партии делают конструктивные предложения для спасения эстонской экономики, но Партия реформ отклоняет их одно за другим, используя для этого голоса своих партнёров по коалиции - Eesti 200 и социал-демократов.

Самый тяжёлый камень на шее эстонской экономики - это обещанные реформистами с 1 января следующего года налоговые льготы для богатых, которые обойдутся государственному бюджету в полмиллиарда евро в год. Ради выполнения этого обещания были повышены налоги и введены новые, например, автоналог или подоходный налог для пенсионеров. Все без исключения экономические решения коалиции увеличивают социальное неравенство, к примеру, риск бедности для эстонских пенсионеров и сейчас превышает средний по Евросоюзу почти в три раза, но вместо внеочередного повышения пенсий правительство планирует обложить пенсии дополнительным налогом. На последнем июньском заседании парламента коалиция приняла отрицательный бюджет - планируется сэкономить ещё 115 миллионов, урезав расходы в разных областях.