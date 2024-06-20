Говорил ли министр энергетики Украины: „Чем меньше у нас электростанций, тем проще их защитить“?

Как сообщают Telegram-каналы, высказывание министра — это ответ на вопрос о способах предотвратить дефицит электроэнергии в Украине после ударов российской армии. Полностью заявление чиновника, утверждают блогеры, звучало так: „Чем меньше у нас электростанций, тем проще их защитить. Это простая логика“. В качестве иллюстрации приводится скриншот с логотипом украинского издания „Букви“. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Снежная лавина“ (160 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дмитрий Василец“ (155 000) и „Шейх Тамир“ (127 000).

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия регулярно подвергает ударам объекты украинской энергосистемы. По оценкам Киевской школы экономики, сумма нанесённого ущерба по состоянию на апрель 2024 года — более $56 млрд. 4 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российских ракетных атак страна потеряла 9,2 ГВт электрогенерации — половину от всей мощности. По его данным, разрушено 42 энергоблока, из тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии чуть больше четверти. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что Россия успешно атакует энергообъекты из-за нехватки у Украины средств противовоздушной обороны.

В этих обстоятельствах неоднозначная фраза министра энергетики должна была вызвать скандал в первую очередь в Украине. Однако в украинских СМИ этой цитаты найти не удалось, равно как и на сайте ведомства, которое возглавляет Галущенко.

Ресурсы, распространяющие цитату, приводят в своих постах карточку с логотипом украинского новостного сайта „Букви“, на которой и написана эта фраза. Однако в Telegram-канале издания такого поста нет. Оформление вирусного изображения действительно похоже на то, которое использует „Букви“, но это только на первый взгляд. Если присмотреться внимательнее, шрифт на разошедшейся по соцсетям картинке существенно отличается от оригинального: заметнее всего это по буквам М и У.