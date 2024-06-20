PPA: „Россия использует все доступные ей возможности для сбора информации, чтобы затем использовать ее против соседних стран“

Эрик Пургель, начальник пограничного бюро Идаской префектуры, рассказал, что этот аэростат Россия уже запускала со своей стороны реки Нарвы, а также подобные аэростаты наблюдали у границ наши соседние страны. „Предполагается, что он оснащен различной техникой для наблюдения, с помощью которой Россия собирает интересующую ее информацию“, - говорит Пургель. Он добавляет, что до сих пор Россия запускала его над своей территорией, поэтому запретить такие действия невозможно, но если аэростат окажется над территорией Эстонии, он будет сбит.

„Россия использует все доступные ей возможности для сбора информации, чтобы затем использовать ее против своих соседних стран, - объясняет Пургель. - Пограничная служба России является частью ФСБ, и сбор данных об Эстонии особенно проявляется в крайне тщательных допросах людей, посещающих Россию. Они делаются под предлогом пограничного контроля, людям задаются вопросы, которые обычно не возникают при обычном пересечении границы. Также известны случаи, когда российская пограничная служба подключала устройства, которые были у пересекающих границу, к своим компьютерам. Надо понимать, что это создает высокий риск установки программного обеспечения на телефон или компьютер пересекающего, с помощью которого Россия в будущем сможет следить за действиями на этих устройствах“.

Министерство внутренних дел рекомендует всем избегать поездок в Россию. „В случае если поездка в Россию все же состоялась, рекомендуется сообщить нашим пограничникам обо всех подозрительных моментах после возвращения в Эстонию или связаться с КаПо“, - советует начальник пограничного бюро Восточной префектуры.

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