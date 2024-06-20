Финн Юкка Тойяла уходит с поста тренера сборной Эстонии по баскетболу, его сменит Хейко Раннула

От поста главного тренера сборной Эстонии по баскетболу финский специалист отказался ради работы в Японии - он принял предложение стать ассистентом своего соотечественника Ласси Туови в клубе из Йокогамы, сообщил в четверг ЭБС. Об этом сообщает ERR.

Новым главным тренером сборной Эстонии с 1 июля станет Хейко Раннула, трудовой договор с которым заключен до осени 2025 года.

В тренерский штаб сборной Эстонии Раннула входит с 2018 года. Сначала он был помощником Тийта Сокка, а затем ассистировал Юкке Тойяла.

В 2016 году Хейко Раннула стал главным тренером клуба „Пярну“, в 2022 году он привел команду к историческому чемпионскому титулу, после чего пошел на повышение, возглавив столичный „Калев/Крамо“. Под его руководством таллиннский клуб дважды подряд стал чемпионом Эстонии, а в сезоне 2022/2023 дошел до полуфинала Еврокубка ФИБА.

Юкка Тойяла в 2022 году вывел сборную Эстонии в финальный турнир Евробаскета.

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