МНЕНИЕ | Игорь Эйдман: „Это не Путин в КНДР поехал, вся Россия туда давно едет с ускорением“
Путин не на самолете в КНДР путешествовал, а на машине времени. КНДР - это Россия будущего, которую он создает, пишет Игорь Эйдман.
Это еще в лучшем случае, в худшем - ядерная война и выжженная земля на всём построссийском пространстве.
Это не Путин в КНДР поехал, а вся Россия туда уже давно едет с ускорением. Все там будут и скоро. Великий вождь Пут Ин уверенно ведет страну по пути чучхе. И доведет. В КНДР тоже не сразу начали траву есть. Но пришлось. Не бывает такого: чучхе есть, а траву не жрем. Где чучхе, там и голодуха. Не сразу, но обязательно.
На фото встретились два одиночества, то есть два изгоя. К Ким Чен Ыну из России приехала невеста. Вообще-то в КНДР однополые браки запрещены. Но Ким Чен Ыну можно в своей стране всё. А Си имеет их обоих.
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