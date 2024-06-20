МНЕНИЕ | Игорь Эйдман: „Это не Путин в КНДР поехал, это вся Россия туда давно едет с ускорением“

Это еще в лучшем случае, в худшем - ядерная война и выжженная земля на всём построссийском пространстве.

Это не Путин в КНДР поехал, а вся Россия туда уже давно едет с ускорением. Все там будут, и скоро. Великий вождь Пут Ин уверенно ведет страну по пути чучхе. И доведет. В КНДР тоже не сразу начали траву есть. Но пришлось. Не бывает такого: чучхе есть, а траву не жрем. Где чучхе, там и голодуха. Не сразу, но обязательно.

На фото встретились два одиночества, то есть два изгоя. К Ким Чен Ыну из России приехала невеста. Вообще-то в КНДР однополые браки запрещены. Но Ким Чен Ыну можно в своей стране всё. А Си имеет их обоих.

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