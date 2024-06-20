ФОТО | Трансляции футбольного чемпионата Европы и Rally Estonia можно посмотреть в новом лаундже на Õllesummer

300-метровая палатка с прозрачной крышей вмещает бар, диджей-зону и лаундж-зону. Здесь же находится стена уличного искусства, которую дополняют посетители зоны. На открытой площадке будет зона с LED-экраном, оборудованная стульями и зонтами, где будут показывать прямые трансляции футбольного чемпионата и Rally Estonia.

Прямые трансляции футбольного чемпионата Европы будут 5 июля в 19:00 и 22:00, а также 6 июля в 19:00 и 22:00. 3 и 4 июля на территории будут показывать ЕВРО-2024, включая лучшие моменты предыдущих игр и чемпионатов. 5 и 6 июля, помимо прямых трансляций футбольных матчей, также будут показывать в прямом эфире открытие и скоростные испытания Rally Estonia, которые не будут совпадать по времени с футбольными матчами.

На фестивале будет создано девять сцен различных стилей, а также множество развлекательных зон, таких как банная зона, Тиволи и банджи-джампинг. Главная аллея у моря будет заполнена национальными кухнями и фудтраками. Крупнейший фестиваль в Эстонии пройдет с 3 по 6 июля на Таллинском Певческом поле.

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