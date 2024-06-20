Россия и НАТО говорят о ядерном сдерживании. Грозит ли это ядерной войной?

Тактическое ядерное оружие может быть у Франции. В докладе „Французское ядерное сдерживание“, подготовленном Библиотекой Палаты общин британского парламента в 2020 году, говорится, что у Франции на тот момент имелось менее 300 ядерных боеголовок, все были развернуты и находились в рабочем состоянии.

Кроме того, США размещает тактическое ядерное оружие в пяти государствах-членах НАТО в рамках соглашений о Совместных ядерных миссиях: считается, что американские тактические ядерные бомбы хранятся в Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции. Это оружие находится под американским контролем, и войска этих стран не могут его применить без разрешения американцев.

Однако, несмотря на такие ограничения, проблем с этим может быть больше. Как минимум потому, что роль ТЯО в современной войне, количество и назначение не вполне определены.

Но теперь в Европе речь также идет о сдерживании меньшего масштаба с использованием тактического ядерного оружия (ТЯО) — зарядов меньшей мощности, установленных на носители с меньшим радиусом действия.

Со своей стороны, НАТО хоть и более умеренно, но тем не менее открыто напоминает о существовании собственного ядерного оружия в Европе и говорит о сдерживании России.

Возможность применения Россией тактического ядерного оружия на войне в Украине обсуждается с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года. Россия дает для этого повод, перенося ядерные боеприпасы в Беларусь и устраивая учения с выведением ядерных сил на позиции.

Заявление Рябкова было сделано спустя несколько дней после окончания встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждалась в том числе и политика альянса в области ядерного сдерживания. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что эта организация объединяет страны с ядерным оружием, которое они модернизируют и проводят его испытания, и это — ответ на действия России в этой области.

„Ядерное сдерживание Франции включает компоненты подводного и воздушного базирования, что обеспечивает ей как стратегические, так и тактические ядерные возможности“, — говорилось в документе.

О том, что в странах НАТО сдерживание обеспечивает не только стратегическое оружие, но и ТЯО, размещенное в Европе, много говорилось и ранее. Но в последние годы об этом вспоминают все чаще, особенно после ряда заявлений российского руководства, переноса тактического оружия в Беларусь и демонстративного проведения учений тактических ядерных сил.

12 июня 2024 года генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО, связал ядерное сдерживание с российской активностью.

„Ядерное сдерживание НАТО — наша главная гарантия безопасности, наше главное сдерживание, это то, что развивалось в течение многих лет в соглашениях о Совместных ядерных миссиях, где у Соединенных Штатов есть ядерное оружие в Европе […] То, что мы видели в последние годы или месяцы, — это опасная ядерная риторика с российской стороны. Мы видели, что Россия объявила о размещении ядерного оружия в Беларуси, и мы также видели еще несколько учений, ядерных учений с российской стороны“, — сказал он.

За пять дней до этого, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует тактическое ядерное оружие как инструмент сдерживания в отношении европейских стран.

„У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. У нас по количеству их в разы больше на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. Ну если дойдет не дай бог до чего бы очень не хотелось, я перекрещусь, вот вы сказали сократить жертвы, а они могут возрасти до бесконечности“, — сказал он.

Нестратегическое оружие