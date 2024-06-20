ВИДЕО | Украинские дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы

„Атака на завод началась около 2:30 утра. По предварительным данным дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар“, — пишет телеграм-канал Baza.

Издание SHOT сообщает в телеграме, что местные жители слышали 4-5 взрывов.

Российские власти об атаке на НПЗ в поселке Афипский пока не сообщали.

Одновременно с атакой на нефтеперерабатывающий завод в поселке Афиопский под Краснодаром украинские дроны ударили и по нефтебазе в соседнем поселке Энем. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

ASTRA публикует видео удара по нефтебазе, снятые местными жителями.

По информации канала, в Энеме, который расположен в Республике Адыгея в составе России, находится нефтебаза компании „ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт“.

От нефтебазы в Энеме до НПЗ в Афипском — меньше шести километров.

Украинский дрон упал на дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, по предварительным данным, один человек погиб, — утверждают местные власти.

Российские агентства и телеграм-каналы, пересказывая заявление созданного местными властями краснодарского оперативного штаба, сообщают, что частный дом, на который упал беспилотник, полностью разрушен.

Славянск-на-Кубани расположен в 70 км от НПЗ и нефтебазы под Краснодаром, по которым этой ночью ударили украинские беспилотники. В нем тоже есть нефтеперерабатывающий завод, и его тоже ранее атаковали украинские дроны.

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