Три чемпиона Европы за восемь дней! Эстонские спортсмены уже значительно превзошли прошлогодние результаты

Прошлый год был довольно унылым для эстонского спорта. На взрослых титульных соревнованиях была завоевана лишь одна медаль олимпийского уровня. Этой чести удостоилась Нелли Дифферт, завоевавшая бронзу на чемпионате Европы по фехтованию.

В этом году в первом полугодии уже было завоевано три медали. Теперь за восемь дней на три олимпийских медалиста в нашей стране стало больше. В начале года конькобежец Мартен Лийв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 500 метров, а через несколько дней фигурист Александр Селевко завоевал серебро чемпионата Европы. В апреле пара керлингистов Мари Калдвеэ и Харри Лилль завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по керлингу.

На прошлой неделе Йоханнес Эрм завоевал золотую медаль в десятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике, а эта неделя добавила в этот список еще двух чемпионов Европы (Эмбрих и Ефимова). Ефимова также стала чемпионкой Европы на дистанции 100 м брассом среди взрослых в прошлом году, но на короткой воде. Теперь у нее есть золотая медаль на длинной воде, которая является олимпийской.

Уже 6 спортсменов в категории А

На сегодняшний день спортсменами категории А стали Йоханнес Эрм, Мари Калдвеэ, Харри Лилль, Эмбрих и Ефимова. Кроме того, ранее лидер женской сборной Эстонии по борьбе Эпп Мяэ также стала спортсменкой категории А.

Чемпионы Европы в олимпийской дисциплине получают в течение двух лет зарплату в размере 2500 евро в месяц плюс 2200 евро на подготовку к соревнованиям от Эстонского олимпийского комитета (ЭОК). Гонорар тренера спортсмена категории А составляет 1800 евро в месяц.

Следующие несколько дней покажут, увеличится ли число медалистов в олимпийских дисциплинах. Женская сборная Эстонии по фехтованию в пятницу начнет борьбу за медали на проходящем чемпионате Европы по фехтованию в Швейцарии. Кроме того, Крегор Цирк участвует в чемпионате Европы по плаванию.

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