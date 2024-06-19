Энели Ефимова, вошедшая в историю, стала чемпионкой Европы

Ефимова в финале опередила швейцарку Лизу Мамье на 0,74 секунды. Бронза досталась шведке Оливии Клинт Ипса (+1,32).

1.06,41 - новый рекорд сезона для Ефимовой. Для Романюк сегодняшнее пятое место стало лучшим в карьере на чемпионате Европы.

„Очень смешанные чувства - я чемпионка Европы и на олимпийской дистанции“, — сказала улыбающаяся Ефимова после золотого заплыва в пресс-релизе. „Когда я увидела номер один на табло, я поняла, что смогла это сделать“.

„Быть первой и на короткой воде, и на длинной - это потрясающее чувство. Если вас спросят, кто был первым эстонским пловцом, завоевавшим золотую медаль на чемпионате Европы, вам ответят, что это была я. Это невероятное чувство гордости, и я переполнена радостью“, — добавила чемпионка Европы.

Для 17-летней Ефимовой это первая медаль во взрослой категории на длинной воде. В прошлом году она стала чемпионкой Европы на дистанции 100 м брассом на короткой воде. На тех же соревнованиях она завоевала серебро на дистанции 50 м. В 2021 году спортсменка также завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы на короткой воде. На юниорских чемпионатах в активе Ефимовой девять медалей с чемпионатов Европы (шесть золотых, две серебряные, одна бронзовая) и три медали с чемпионатов мира (одна золотая, одна серебряная, одна бронзовая).

Сегодня Ефимова вошла в историю Эстонии, ведь с момента восстановления независимости до среды эстонская сборная по плаванию завоевала одну медаль на чемпионатах Европы на длинных дистанциях. Трийн Альянд сделала это в 2012 году, завоевав серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем. Ефимова - первая эстонская пловчиха, ставшая чемпионкой Европы на длинной дистанции.

Сегодняшний финал стал знаковым для эстонского спорта благодаря Ефимовой и Романюку, так как впервые в истории чемпионатов Европы две эстонки плыли в финале на одной дистанции.

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