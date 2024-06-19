ВИДЕО | Экоактивисты распылили краску на древний комплекс Стоунхендж

Оба участника были арестованы.

В Just Stop Oil заявили, что провели акцию в преддверии дня летнего солнцестояния, когда к Стоунхенджу стекутся тысячи туристов. Один из участников акции, 21-летний студент Оксфордского университета Найам Линч, сказал, что Стоунхендж был выбран местом акции, поскольку олицетворяет гармонию человечества и природы, которая сейчас нарушена.

Экоактивисты требуют от британского правительства запрещения всех новых проектов по добыче ископаемого топлива – нефти, газа и угля – и полного перехода на возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил акцию, назвав её вандализмом. Недовольство выразили также туристы, приезжающие посмотреть на археологический памятник, и гиды-экскурсоводы. Последние рассказали, что на камнях Стоунхенджа растут редкие мхи и лишайники, которые изучаются специалистами, и что распылённая краска может навредить экосистеме.

Движение Just Stop Oil требует прекратить выдачу новых лицензий и разрешений на разведку, разработку и добычу ископаемого топлива. Активисты движения используют различные формы ненасильственного сопротивления, включая сидячие забастовки на дорогах и перформансы в картинных галереях и музеях, где они обливают краской и другими жидкостями известные произведения искусства.

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