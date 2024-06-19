Россия намерена приостановить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

О подготовке такого решения совместно с Госдумой сообщила в среду, 19 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Подготовить проект соответствующего документа к следующему заседанию, намеченному на 3 июля, поручено комитету по международным делам.

Причиной приостановки членства России в ПА ОБСЕ Матвиенко назвала недавний отказ властей Румыниивыдать делегации РФ въездные визы на очередную сессию ассамблеи, назвав его последней чертой.

Толстой: Россия уже не платит взносы

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил уверенность в том, что обе палаты поддержат приостановку участия России в работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ. По его словам, Россия уже приостановила перечисление членских взносов. „Этот вопрос уже решен, мы уже не платим, мы уже народные деньги сэкономили“, - сообщил Толстой в интервью „Интерфаксу“.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что принятие такого решения уже давно назрело. „Это не значит, что мы будем покидать саму ОБСЕ. Но что касается ее парламентской составляющей, то, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы там российской делегации больше нет“, - добавил Слуцкий.

Румыния отказала россиянам в визах из-за войны РФ против Украины

Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. О „ноте МИД Румынии“, в которой говорится, что „ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну“ в связи с войной России против Украины, написал несколько дней назад в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.