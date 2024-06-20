ВИДЕО | Едва-едва! Очень рискованный обгон на Пярнуском шоссе мог закончиться трагедией

На видеозаписи видно, как легковой автомобиль Audi совершает обгон грузовика. По словам автора видео, водитель легковушки начал маневр с того места, откуда было невозможно убедиться в безопасности обгона.

Автомобиль Audi едва успел вернуться на свою полосу движения и избежал лобового столкновения.

Согласно Закону о дорожном движении (статья 51), прежде, чем начать обгон, водитель должен убедиться, что:

- ни один из следующих за ним водителей транспортных средств не начал обгонять его;

- водитель движущегося по той же полосе впереди транспортного средства не подал сигнал о повороте налево;

- совершение обгона не представляет опасности и не создает помех для других участников дорожного движения;

- полоса движения, на которую перестраивается водитель, свободна на достаточном для обгона расстоянии;

- относительная скорость обгоняемого транспортного средства позволяет совершить обгон за достаточно короткий промежуток времени;

- он сможет перестроиться обратно, не создавая опасности и помех для водителя обгоняемого транспортного средства.

Если во время совершения обгона обнаружится препятствие или опасность, которую водитель не мог предвидеть или не сумел правильно оценить до начала обгона, то обгон следует прекратить.

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