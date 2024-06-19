Еще один американец в российской тюрьме: кто такой Гордон Блэк и за что его посадили

Но вместо того, чтобы лететь обратно в США, Блэк с пересадкой в Китае полетел в Россию, чтобы встретиться с Ващук. С начальством он свою поездку не согласовывал (а если бы уведомил о заграничной поездке, ему вряд ли бы ее разрешили).

По данным New York Post, Блэк подписал контракт на постоянную смену места службы и должен был вернуться в Форт-Кавасос в Техасе — свою военную базу — после того, как 10 апреля он закончил службу в Корее в качестве армейского инструктора.

Избиения повторялись регулярно, утверждает девушка в интервью. Однако, когда она уехала обратно в родной Владивосток, то помогла Блэку оформить визу, чтобы он мог приехать к ней.

„Сегодня во всем разбирается полиция в России. Но ранее вспышки агрессии у него были, он пытался мой череп разбить об асфальт, как арбуз. Есть факты, которые это подтверждают. Его начальство об этом прекрасно знало, но усердно покрывало его“, — рассказала Ващук АиФ в мае. По словам девушки, в Корее она после избиения вызывала полицию, но делу не дали ход — якобы потому, что американская армия не позволила.

Однако в интервью АиФ, которое девушка дала уже после ареста Блэка, об их отношениях она говорила как о череде насилия.

„Радио Свобода“ нашла тикток Ващук, где выложены множество совместных видео с Блэком. На одном она учит его говорить по-русски „С днем Победы!“, на другом пара обсуждает фильмы „Брат“ и „Брат-2“. Есть там и видео, где девушка ходит по улице, ведущей к американской военной базе, и рассказывает, как в городе часто гуляют и пьют ушедшие в увольнение военные. Несколько раз Ващук в тиктоке называет Гордона своим мужем.

Там он в 2022 году и познакомился с россиянкой Александрой Ващук: об этом сама девушка рассказала в интервью газете „Аргументы и факты“. По словам американца, познакомились они в „Тиндере“.

34-летний Блэк был арестован в мае этого года во Владивостоке. И в краже, и в насилии его обвинила его бывшая девушка. Во время суда он эти обвинения отрицал.

Старший сержант армии США Блэк получил три года и девять месяцев колонии общего режима по обвинению в краже и угрозе убийством россиянке.

Через две недели у них с девушкой произошла ссора, которая и закончилась для американца арестом.

„Концерт“, скандал и кража

О ссоре Александра Ващук рассказала „Аргументам и фактам“: „В тот день, когда он пытался меня убить во Владивостоке, у меня же в квартире, я действительно устроила „концерт“ из-за того, что он не помыл посуду и не снял белье, которое сушилось на балконе. Но я его не била. Мои просьбы он слышал, ему было все равно, играл в телефоне“, — рассказала она и добавила, что обвинила его в изменах.

По версии Ващук, после этого Гордон Блэк начал душить ее, затем ушел, а позже она обнаружила пропажу денег и вызвала полицию.

Сумма, которую Блэк якобы украл, менялась очень сильно: поначалу в деле фигурировали 200 тыс. рублей, которые потом уменьшились до скромных 10 тысяч.

На суде Блэк рассказал свою версию событий: по его словам, в день конфликта его девушка выпила полбутылки водки (сам он не пил), ударила его по лицу и бросила в него тарелку. Он обхватил ее за шею, чтобы нейтрализовать агрессию, но не угрожал, настаивал подсудимый. А потом он, по собственному рассказу, ушел из квартиры, взяв 10 тысяч рублей на отель из ее сумочки.

Адвокат Инга Кириченко на суде настаивала, что у Блэка и Ващук был совместный бюджет, а значит, мужчина ничего не крал а просто взял 10 тысяч рублей из общей „кубышки“. „Ему не было смысла красть такую сумму, у него зарплата 7 тысяч долларов“, — говорила адвокат.

По словам адвоката, на следующее же утро он перевел Александре 125 долларов (это и есть примерно 10 тысяч рублей) через интернет.

Потерпевшая Ващук на прения сторон и оглашение приговора не пришла, пишет „Коммерсант“. Прокурор зачитал ее заявление, из которого следовало, что бывшего возлюбленного она не простила, украденные деньги от него не получила и поддерживает обвинение.

В Америке у Блэка остались жена и дочь.

„Обменный фонд“ американцев в России

Кроме Гордона Блэка, в России сидят в тюрьме несколько граждан США.