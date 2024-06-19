МНЕНИЕ | Клещи заполонили Таллинн! Травить нельзя оставить?

Казалось бы, остаётся только смириться: забыть об открытой одежде и выливать на себя литры химикатов, чтобы обезопасить себя от маленьких вредителей. Но не стоит терять надежду; чудовищам ещё можно дать отпор, и в этом нам поможет старый и надёжный метод - дезинсекция.

К сожалению, очевидно, что вакцины будет недостаточно, ведь она предупреждает только от заражения энцефалитом. Эстонские клещи пополнили свой арсенал новыми, ранее неведомыми в наших краях, заболеваниями. Не стоит забывать и о безопасности домашних любимцев, находящихся в группе риска заражения смертельной болезнью. К их числу относятся и собаки. Для общего спокойствия численность клещей необходимо сократить. По крайней мере, постараться сделать это в городах и больших населенных пунктах.

Идея распылить отравляющие вещества на зелёных зонах может показаться опасной, но это только на первый взгляд. Современные акарициды (пестициды, направленные на уничтожение клещей — прим. автора) — это уже не советский ДДТ, убивающий вокруг всё живое. Нынешние средства, при правильном использовании, не представляют опасности для млекопитающих и растений, следовательно, за экологию можно не беспокоиться. В качестве приятного бонуса вещество уничтожает и других вредоносных насекомых, например, комаров и мошек, однако стоит проявить особую аккуратность вблизи пасек, чтобы не навредить пчёлам.

Цена сего предприятия также не должна стать проблемой. Акарициды не являются дорогостоящим продуктом, а также не требуют никаких сложных процедур — достаточно просто распылить вещество по участку (разумеется, не забывая о технике безопасности). Сейчас речь не идёт о тотальной обработке лесов от клещей, как это практиковалось до восстановления Эстонией независимости. Можно начать с районов Таллинна, где клещи особенно многочисленны, например — Пирита и Виймси.