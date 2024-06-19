Хоккей
19.06.2024, 20:32

ФОТО и ВИДЕО | Как выглядит самая красивая хоккеистка мира в бикини

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Микайла Демайтер
Микайла Демайтер
ФОТО: Instagram

В социальных сетях канадскую спортсменку и модель Микайлу Демайтер называют самой красивой хоккеисткой мира.

Поклонники не только следят за победами девушки на льду, но также наблюдают за её личной жизнью.

Поклонники назвали Демайтер девушкой мечты и отметили, что она запросто может построить успешную карьеру в моделинге. Спортсменка прославилась ещё во времена выступления в качестве голкипера за хоккейную команду Bluewater Hawks. Тогда, в сезоне 2018/2019, она сыграла 20 игр, отражая в среднем 90,9% бросков.

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