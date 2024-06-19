Nvidia стала самой дорогой компанией мира, она стоит более $3,3 трлн. Этому помогла ставка на искусственный интеллект

К концу торгов во вторник акции Nvidia стоили почти 136 долларов — в сто раз больше, чем восемь лет назад.

Теперь компания стоит дороже, чем Microsoft, которая до вчерашнего вечера возглавляла мировой рейтинг самых дорогих компаний планеты. В начале июня Nvidia обогнала по этому показателю Apple, оттеснив ее на третье место.

Сейчас рынок оценивает Nvidia в 3,34 трлн долларов, только с февраля этого года стоимость компании выросла более чем в полтора раза.

Помимо графических карт для персональных компьютеров, Nvidia производит компьютерные чипы, необходимые для разработки и обучения искусственного интеллекта, и спрос на ее продукцию стремительно растет — а вместе с ним растут продажи и прибыль.

В мае компания также объявила, что проведет дробление акций — проще говоря, в десять раз увеличит их число, соответственно сократив стоимость.

В конце мая акции Nvidia торговались по 1200 долларов — довольно крупная сумма для мелких инвесторов. По нынешней цене купить акции компании может практически любой желающий.

Многие инвесторы считают, что доходы Nvidia могут вырасти еще больше, что привело к резкому росту цены акций, хотя есть и скептики, сомневающиеся в том, что оценка компании рынком отражает ее истинную стоимость.

Однако конкуренция среди разработчиков искусственного интеллекта очень суровая, и в ней участвуют все супертяжеловесы технологического рынка — Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Meta, Amazon и Apple.

Nvidia, которая производит подавляющее большинство чипов для этого рынка, оказалась в ситуации, когда спрос на ее товар заметно опережает предложение.

Поэтому инвесторы и считают, что компания продолжит расти в цене. В последние годы показатели продаж и прибыли Nvidia превзошли ожидания многих аналитиков.