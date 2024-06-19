„Хотели взять нас на понт“: специалист анализирует языковой портрет Путина и других российских политиков
Журналист и знаток русского языке Ксения Туркова побывала в студии YouTube программы „И грянул Грэм“, где дала характеристику речевого портрета российских политиков.
Замечаешь ли ты интеграцию тюремного сленга в политический дискурс в России?
Да, конечно, его очень многие замечают. Например, речь Владимира Путина, который очень любит такой тюремный или околотюремный жаргон, начиная с фразы „мочить в сортире“, ну и заканчивая всякими поговорками: „шило в стенку и на боковую“. Правда, есть версия, что это из жаргона спецслужб, но звучит, конечно, так, как будто это из тюремного жаргона. А может быть, что-то там общее есть.
В общем, было у него и такое в лексиконе, и он это действительно часто использует. Это - значительная часть его речевого портрета. И, конечно же, за ним подхватывают вот этот тюремный жаргон бандитский и все остальные российские чиновники. Что далеко ходить? Сергей Лавров, когда комментировал поведение Запада в отношении Украины, говорил: „Хотели взять нас на понт“. Это - главный дипломат, министр иностранных дел и так далее.
Кроме того, еще была такая история, когда на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Сирии, заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков потребовал от представителя Великобритании Мэтью Райкрафта воздержаться от агрессивных замечаний в адрес России. Он тогда сказал: „Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что глаза отводишь? Не смей оскорблять Россию больше“.
И что самое интересное, в этом сразу увидели какую-то ассоциацию такую бандитскую. И распространилась в интернете пародийная песня, которая называлась „Дипломатическая малява“. Там такие слова были: „Что ж ты, Райкрафт, сдал назад, не по масти я тебе, посмотри в мои глаза, на СБ давай без Б“. Много вот таких высказываний можно привести. Я думаю, что там один телеграм-канал Дмитрия Медведева можно разобрать на цитаты. Но все это идет из одного центра. То есть Путин задает такой тон и моду на эти слова уже много лет.
А на твой взгляд, все-таки, не переоценена ли роль Путина в навязывании такого формата языкового? Поскольку все-таки мы знаем, что в России шансон, который к шансону французскому не имеет никакого отношения, это одно из самых популярных направлений. Радио „Шансон“ там занимало первые строчки в чатах. Соответственно, не является ли Путин лишь отражением того, что от него хочет общество?
Ну, в каком-то смысле, конечно, да. Поэтому он и популярен у значительной части общества. Потому что он нашел на что надавить - он такой свой пацан. Он может и по-другому говорить.
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